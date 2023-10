Až na pátý pokus se povedlo libereckým hokejistům zlomit prokletí venkovních zápasů a zvítězit. V Českých Budějovicích to po skvělé druhé třetině vypadalo na plný bodový zisk, ale domácím se podařilo srovnat a rozhodnout tak muselo prodloužení. V něm se už po 36 sekundách prosadil Tomáš Filippi a zařídil Tygrům druhý bod.

Hokejová extraliga: Banes Motor Č. Budějovice - Liberec 3:4pp. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Jsou to cenné dva body. Na druhou stranu jsme si zápas sami zkomplikovali našimi vyloučeními, ačkoliv byla přísná. České Budějovice srovnaly a v závěru jsme dokonce tahali za kratší konec. Naštěstí jsme rozhodli v prodloužení,“ oddechl si trenér Filip Pešán.

Liberecký lodivod stále hledá ideální složení formací. „Tým si pořád sedá. Dva hráči se vrátili, ale vypadá to, že do dalšího zápasu zase jednoho ztratíme. Hra se musí ještě trochu učesat, stále to není ono. Myslím si, že jsme na dobré cestě,“ věří.

Poprvé v sezoně nastoupil do utkání obránce Ronald Knot a hned byl nejvytěžovanějším hráčem při oslabení. „Rony odehrál výborný zápas. V začátku sezony nám velmi chyběl a jsem rád, že je zpět. Je silný na kotouči a věřím, že pozvedne naše obranné řady,“ dodal Pešán na závěr.

Před zápasem by byl bod pro domácí možná málo, ale nakonec ho berou. „Po tom, jak se zápas vyvíjel, je bod zlatý. Liberec je silný tým. Odehráli jsme velice špatnou druhou třetinu. Jsme rádi, že jsme si pomohli přesilovkami. Na druhou stranu něco zlé je pro něco dobré,“ hledal nějaká pozitiva utkání domácí trenér Ladislav Čihák.

Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 3:4pp (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Pech, 35. Gulaš (Kubík, D. Simon), 53. Kubík (Pýcha, Gulaš) – 22. Hawryluk (Melancon, A. Najman), 23. Vlach (Šír), 30. Birner, 61. Filippi (Flynn). Rozhodčí: Šindel, Květoň – Svoboda, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 5534. Střely na branku: 32:20.

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera (A), Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), F. Přikryl, D. Simon – Valský, Pech (A), Hanzl – Koláček, Vopelka, Toman.

Liberec: Hrenák (D. Král) – Budík, McCoshen, Melancon, Ivan, Knot, J. Dvořák, Galvas – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, Bulíř (A), Birner (C) – Flynn, A. Najman, Pérez – Klíma, Šír, Vlach.