Můj dům, můj hrad. To zatím platí v novém extraligovém ročníku pro liberecké hokejisty, kteří sice venku nezískali zatím ani bod, ale na domácím hřišti si zatím připsali dvě vítězství za tři body a naposledy proti Pardubicím získali body dva, když vyhráli po nájezdech. Přitom ještě minutu před koncem vedli 3:2, jenže hosté v poslední minutě srovnali při hře bez brankáře.

Bílí Tygři doma porazili Pardubice 4:3 po samostatných nájezdech. | Foto: HC Bílí Tygři/Jiří Princ

„Byl to kvalitní a těžký zápas, protože Pardubice mají vynikající mužstvo. Myslím si, že jsme rovněž odehráli velmi dobré utkání, dobře jsme do něj vstoupili. Byla sice škoda, že jsme pak dostali branku do kabiny, přesto si ale myslím, že první třetina nám vyšla skvěle,“ hodnotil úvodní dějství asistent trenéra Jiří Kudrna.

Také prostřední část Tygrům vyšla. „V té druhé jsme navíc náskok ještě navýšili. Dynamo se ve třetí části hnalo za kontaktním gólem a ukázali tam svoji sílu, když nás trochu přimáčkli. Samozřejmě nás mrzí, že zápas došel do prodloužení, když jsme sahali po třech bodech. S takto silným protivníkem jsme ale rádi, že jsme urvali ten druhý bod. Velice si toho vážíme. Chci celý tým pochválit, protože všechny lajny odehrály dobré utkání,“ byl spokojený Pešánův asistent.

Poprvé v sezoně se trefil Michal Bulíř, od kterého se góly očekávají. „Bylo to hlavně o mé hlavě. Když takhle dlouho čekáte na gól, tak už je to na psychice znát. Snažil jsem se myslet na jiné věci a už v Karlových Varech to bylo z mé strany o něco lepší. Teď už to dopadlo gólem a snad se to odšpuntuje,“ doufá útočník s osmaosmdesátkou na zádech.

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 4:3sn (2:1, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Rychlovský (Filippi, McCoshen), 11. Bulíř, 27. Flynn (McCoshen, A. Najman) – 20. D. Musil (Rákos, Poulíček), 45. Říčka (Čerešňák, Cienciala). Rozhodčí: Šindel, Sýkora – Kajínek, Hynek. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5296. Střely na branku: 19:36.

Sestavy:

Liberec: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, A. Najman, Flynn – Mucha, Šír, Klíma.

Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček.