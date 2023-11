/FOTO/ V pátek nejprve podlehli Českým Budějovicím vysoko 2:5. O dva dny později nestačili ve vyrovnané bitvě plné zvratů na pražskou Spartu a padli 4:5. Třetí pokus už libereckým hokejistům vyšel a trápící se Vítkovice udolali těsně 2:1, když se prosadili navrátilec Bulíř a sváteční střelec Kelly Klíma.

Bílí Tygři zakončili třízápasovou domácí sérii vítězstvím 2:1 nad Vítkovicemi. | Foto: HC Bílí Tygři/Jiří Princ

„Jsme rádi, že jsme sérii tří domácích zápasů zakončili vítězstvím a plným počtem bodů. Po dvou předchozích prohrách jsme to potřebovali. Utkání bylo velice těžké z toho důvodu, že i přes spoustu našich gólových příležitostí to bylo stále 1:0. Nedařilo se nám přidat další branky, které by nám dodaly klid do hry. Tím, že jsme šance neproměnili, byl zápas pořád otevřený. Jsme nesmírně šťastní, že jsme našli cestu k vítězství. To je to největší pozitivum,“ hodnotil utkání pro klubový web asistent trenéra Jiří Kudrna.

Michal Bulíř se vrátil do sestavy po odpykání čtyřzápasového trestu tím nejlepším způsobem, když už v šesté minutě otevřel skóre utkání po objetí branky a zavěšení kotouče do horního rohu. „Vstřelený gól mi rozhodně hodně pomůže. Čekal jsem, že ta první třetina pro mě bude taková spíše zahřívací, ale musím říct, že jsem se cítil velmi dobře,“ řekl útočník Liberce.

Na zápas si vinou trestu musel počkat necelé tři týdny. „Upřímně jsem to čekal těžší. Ta pauza byla opravdu dlouhá. Někdo by mohl namítnout, že to byly jenom čtyři zápasy, ale když k tomu přičtete i reprezentační přestávku, tak to bylo skoro dvacet dnů. Ve výsledku musím říct, že jsem se cítil opravdu dobře. Byl jsem připravený naskočit, takže to bylo v pohodě,“ prozradil asistent kapitána.

Další utkání čeká Bílé Tygry v pátek na ledě Olomouce. O dva dny později, tedy v neděli, přivítají ve své aréně v 15:00 brněnskou Kometu.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Bulíř (Flynn), 49. Klíma (Budík, Knot) – 48. Lakatoš. Rozhodčí: Veselý, Jaroš – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3246. Střely na branku: 35:24.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Pařík) – Melancon, Ivan, Galvas, McCoshen, Knot, Budík, J. Dvořák – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř (A), Birner (C) – Klíma, Šír, Pérez.

Vítkovice: Klimeš (Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Lakatoš (C), Dej (A), Kalus – Zdráhal, Barinka, Fridrich – Kotala, Krieger, Bukarts – Krejsa, Přibyl, Peterek.