/FOTO, VIDEO/ Poslední zápas před třetí reprezentační přestávkou sehráli liberečtí hokejisté na domácím ledě proti chemikům z Litvínova a od začátku si šli za vítězstvím. Na první dvě branky sice ještě hosté začátkem druhé třetiny odpověděli, ale pak už se trefovali do černého pouze domácí, až se skóre zastavilo na konečném výsledku 6:2.

Fanoušci v liberecké Home Credit Aréně se mohli hned šestkrát radovat ze vstřelené branky domácího mužstva. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Jsou to pro nás velmi důležité tři body, byl to poslední zápas před reprezentační pauzou s těžkým soupeřem, jsme rádi, že jsme ho zvládli. Myslím si, že jsme ani v těch předešlých utkáních nehráli špatně, ale trochu nás trápila produktivita, to se tentokrát zlepšilo,“ pochvaloval si asistent trenéra Jiří Kudrna.

První třetina Tygrům vyšla podle představ. „Dobře jsme do zápasu vstoupili a vedli 2:0. Poté jsme ale během minuty dostali dvě branky, což nás mrzí. Následně jsme však vstřelili velice důležitý třetí gól ke konci druhé třetiny. V závěrečné části jsme se zase vrátili k dobrému výkonu a dovedli jsme utkání do vítězného konce,“ nechal se slyšet jeden z koučů.

Výjimečný večer prožil nejproduktivnější hráč celé soutěže Tomáš Filippi, který na první čtyři góly svým spoluhráčům přihrál a pátý pak sám dal v přesilové hře, když nedal brankáři nekompromisní ranou do šibenice z mezikruží vůbec žádnou šanci. Jak je ale jeho zvykem, moc o sobě mluvit nechtěl. „Jsem hlavně rád za tři body do tabulky. To, že se mi to tam takhle poodráží, je plus navíc,“ zůstal skromný lídr šelem.

Díky pětibodovému večeru opět dotáhl na čele třineckého Martina Růžičku, který v minulém vzájemném utkání sice zapsal tři body, ale dnes proti Vítkovicím pouze dva. Třetí Ondřej Kaše pro nemoc nenastoupil, a tak bodovat nemohl. Teď už se ale těší na zasloužený odpočinek během reprezentační přestávky. „Jsem rád, že budeme mít nějaké volné dny a budeme moct zregenerovat. Leden byl totiž opravdu náročný, hrálo se tam snad dvanáct zápasů. Myslím, že všichni potřebujeme nějaký odpočinek a já ho jenom vítám,“ oddechl si muž s číslem 41 na zádech.

Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)Branky a nahrávky: 8. Galvas (Flynn, Filippi), 17. Rychlovský (Filippi), 37. Faško-Rudáš (Filippi, McCoshen), 49. Faško-Rudáš (Filippi, Melancon), 54. Filippi (Rychlovský), 55. Birner (Šír) – 26. Zygmunt (Kirk), 26. Koblasa (Jaks). Rozhodčí: Hribik, Mejzlík - Kajínek, Lhotský. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0 Diváci: 7286. Střely na branku: 34:18.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Melancon, Knot, Budík, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Zachar.

Litvínov: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, D. Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna (A), Jícha, Zygmunt – Hlava, D. Kaše (C), Koblasa – Maštalířský, Kirk, Abdul – Slavík, Havelka.