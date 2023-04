To se ještě žádnému týmu v historii hokejové nejvyšší soutěže nepovedlo. Hned od prvního utkání sbírali tygři jednu remízu za druhou, až se zastavili na čísle sedm. Překonali tak svůj vlastní rekord ze sezony 2012/13, kdy remizovali šestkrát za sebou. Společně s nimi dosáhli na tento počin také Karlovy Vary v ročníku 2021/22 a Znojmo (2004/05.

"V každém zápase jsme bodovali, což je pozitivní. Hráli jsme s těžkými soupeři, kteří budou pomýšlet na nejvyšší příčky. Nějaké body jsme sice ztratili, ale nijak nás to nesvázalo," hodnotil tehdy Michal Birner rekordní sérii.

Body si Liberec rozdělil s hradeckým Mountfieldem (2:1pp), Rytíři Kladno (4:3sn), Vervou Litvínou (3:2sn), Kometou Brno (2:3sn), Mladou Boleslaví (1:2pp), Škodou Plzeň (2:3pp) a třineckými Oceláři (4:3pp). Při těchto prodlouženích strávili hráči na ledě 18 minut a 35 vteřin, tedy skoro jednu třetinu navíc.

Dvě šestigólové výhry za sebou:

Když sérii ukončit, tak ve stylu. Něco podobného si museli říct hráči před dvěma domácími zápasy s Českými Budějovicemi a Olomoucí, které následovaly ihned po rekordní remízové sérii. Nejprve nedali šanci Jihočechům, když zvítězili 6:1. Dva góly si v tomto zápase připsal lotyšský obránce Balinskis. To ještě nikdo nemohl tušit, jakou bude mít sezonu. "Velký dík patří Petru Kváčovi. Předvedl několik těžkých zákroků a dal nám šanci konečně vyhrát za tři body," radoval se po první tříbodové výhře Michal Birner.

O dva dny později pak šelmy přivítaly na domácím ledě Olomouc a opět se otevřela gólová střelnice. Tentokrát soupeř vstřelil o jednu branku více. Konečný výsledek byl tedy 6:2. "Čtyřgólový náskok se doma nepouští. Olomouc sice snížila, my jsme ale pořád věřili a v závěru jsme přidali další branky," pravil mladý útočník Najman po utkání, ve kterém si připsal dva body za gól a asistenci.

'Bůra' na ledě Komety:

V druhé polovině listopadu se Liberec dočkal teprve čtvrté tříbodové výhry z dvaceti soutěžních zápasů. Opět to však byl zapamatováníhodný zápas. V brněnské hale Rondo, kde se nikdy nehraje lehce, nedal domácím hráčům šanci a zvítězil jednoznačně 5:0.

Nejvíce si ale tento zápas budou pamatovat brankář Jakub Neužil a útočník Jan Ordoš. První jmenovaný si totiž připsal svou premiérovou nulu v extralize, mladý útočník pak nasázel první hattrick v soutěži.

Dvě vánoční sedmičky:

Tygři pomalu, ale jistě přeřazovali na vyšší rychlostní stupeň, což ukázali také dvě prosincová utkání. Jedenáctého přivítali ve své aréně Rytíře z Kladna, kterým nedali šanci a po gólových hodech zvítězili vysoko 7:3. Hostům nepomohl ani první start legendárního Jaromíra Jágra v sezoně. "Jsme rádi, že jsme to před reprezentační pauzou takhle zvládli a že nám to tam napadalo. Se střeleckou formou se trochu trápíme, takže jsme za to vděční. Věřím, že se nám díky tomu zvedne sebevědomí," hodnotil tehdy pro klubový web Michael Frolík.

Na druhý svátek vánoční pak čekalo na libercké hráče derby v Mladé Boleslavi. Šelmy daly všem svým fanouškům opožděný veliký dárek, protože i svému rivalovi nasázeli sedm gólů a zvítězili schodně jako proti Kladnu 7:3. V zápase se zaskvělo mnoho hráčů. Ex-boleslavský Oscar Flynn si připsal 1+2, obránce Michal Ivan tři asistence, Martin Faško-Rudáš dva góly a mladý útočník Adam Najman zaznamenal 1+1.

Další 'bůra'. Tentokrát na Spartě:

Do kalendářního roku 2023 vlétl Liberec ve velkém stylu. Třetího ledna násezel doma Olomouci opět šest branek a zvítězil 6:1. O tři dny později ho čekal daleko těžší úkol, pražská Sparta v O2 aréně. Po první třetině to nevypadalo příliš dobře, tygři prohrávali 0:2. Do druhé části ale vstoupil úplně jiný tým. Pěti góly ve zbývajících dvou třetinách otočil vývoj utkání a zaslouženě zvítězil 5:2.

"Jsme spokojeni se svým výkonem a předvedenou hrou, hlavně v druhé a třetí třetině. V té první na nás soupeř vlítnul, dal dvě branky. My jsme si řekli, že to utkání můžeme obrátit, a to se nám povedlo. Líbil se mi náš pohyb, nasazení a dobrý forčeking," hodnotil tehdy utkání trenér Augusta.

Mocný finiš - devět výher v řadě:

Liberečtí hokejisté bojovali na konci základní části na dálku s Hradcem Králové o čtvrté místo, zaručující přímý postup do čvtrfinále. To jim nakonec uteklo o jeden jediný bod. Závěr základní části byl ale parádní.

Postupně Liberec zdolal Mladou Boleslav (4:3pp), Plzeň (4:2), Třinec (3:2pp), Olomouc (3:2), Spartu (2:1), České Budějovice (4:3), Pardubice (5:1), Karlovy Vary (4:3pp) a Vítkovice (2:1sn). "Posledních devět zápasů jsme odehráli výborně. Díky tomu jsme až do konce bojovali o první čtyřku," říkal útočník Jaroslav Vlach pro klubový web po posledním utkání základní části.

Zdroj: Youtube