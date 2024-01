/FOTO/ Zápasy mezi Libercem a Spartou vždy slibují atraktivní souboje a nejinak tomu bylo i v rámci 35. kola. Tygři dvakrát v zápase vedli, ale jejich trestuhodná chyba při přesilové hře 5 na 3 a následný úspěšný únik sparťanského Romana Horáka je stáli všechny tři body.

35. kolo TELH: Bílí Tygři doma podlehli pražské Spartě těsně 3:4. | Foto: se svolením Jiřího Prince/Bílí Tygři

„Nevstoupili jsme do duelu optimálně. Sparta byla aktivní. Potom jsme se vrátili k naší hře, ale závěry třetin a i chyba v přesilovce , která měla rozhodnout zápas pro naši stranu, nás jej stáli. Bylo to podobné prvnímu klání se Spartou doma a tomu nedávnému s Pardubicemi, kdy jsme to utkání podle mě zvládli lépe, ale nebrali jsme ani bod,“ kroutil hlavou trenér Filip Pešán.

Také Jaroslav Vlach věděl, že se ze zápasu dalo vytěžit více. „Rozhodly drobnosti. V první třetině jsme si nepohlídali dvě standardky po buly. Ve druhé jsme dostali zbytečný gól. Myslím, že kdybychom šli po dvou dvacetiminutovkách do kabiny s vedením 3:2, bylo by to pro nás lepší. Bylo to vyrovnané a rozhodoval jeden gól. Podle mě jsme třetí třetinu neodehráli vůbec špatně, bohužel se ale štěstí přiklonilo na stranu Sparty,“ mrzelo střelce jednoho gólu proti Spartě.

Byla to pro nás odměna za práci, řekl Pastýřík po pohárovém utkání proti Děčínu

Hostující trenér si po zápase mohl oddechnout. „Je to cenné vítězství. Liberec byl po výhrách nad Budějovicemi a Třincem rozstřílený. Před zápasem jsem se na ně díval, hrají dobře. Jsou sice menší, ale rychlí. Těch prvních čtyřicet minut nám to tam někde uteklo a z toho dali góly. Musím se sklonit před mým týmem. Po čtyřiceti minutách jsme si k tomu něco řekli a trochu se to pak uklidnilo,“ pravil Pavel Gross po utkání.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Hawryluk (Knot, A. Najman), 18. Flynn (Bulíř), 25. Vlach (Derner) – 11. Řepík (Kempný, Sobotka), 19. Sobotka, 39. Horák (O. Najman), 45. Horák. Rozhodčí: Úlehla, Květoň – Kajínek, Svoboda. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 6846. Střely na branku: 31:31.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Vlach (A), Bulíř (A), Klíma – Šír, Pérez.

Sparta: J. Kovář (34. Kořenář) – Krejčík, Mikliš, Kempný, T. Tomek, Moravčík, Irving, Pavlák – Forman (A), Sobotka (A), Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Harper – Žmola, M. Vitouch, Mužík.