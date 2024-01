V zápase mezi libereckými Bílými Tygri a plzeňskou Škodovkou se na gól čekalo až do třetí třetiny, kdy otevřel skóre střelou do horního rohu Tomáš Fillipi. Hosté odpověděli za čtyři minuty, když se z dorážky trefil Jansa, ale minutu a patnáct vteřin před třetí sirénou rozhodl o výhře Liberec tvrdou ranou Oscar Flynn a dal tak dárek Lukáši Dernerovi, který nastoupil k 1000. zápasu v extralize.

Bílí Tygři vyhráli pro jubilanta Lukáše Dernera nad Plzní 2:1. | Foto: se svolením Jiřího Prince/BTL

„Bylo to těžké utkání. Nevyvíjelo se to vůbec jednoduše, soupeř odehrál poctivý a bruslivý zápas. Také byl hodně aktivní v koncovce. Celou dobu jsme byli trochu těžkopádní, přesto bylo skóre stále vyrovnané. Tvrdě jsme pracovali a v koncovce se štěstí přiklonilo na naší stranu. Plzeň podala výborný výkon a vítězství si velmi ceníme. Kluci bojovali až do konce. Chtěl bych vyzdvihnout výkon brankáře, který opět chytal výborně. Také jsme měli výborně ubráněná oslabení. Jsme rádi za tři body,“ pochvaloval si výkon týmu asistent trenéra Jiří Kudrna.

Před utkáním byla pozornost upřena na jediného muže, a to obránce Lukáše Dernera. Liberecká legenda nastoupila jako 23. hráč v historii extraligy k utkání s pořadovým číslem 1000. Bohužel pro něj utkání skončilo už v osmé minutě, kdy musel pro zranění odstoupit. „Maloval jsem si trochu jiný scénář, ale někdy to tak trochu chodí. Co se stalo, to se stalo. Je to holt moje práce, blokovat střely. Bohužel mě to trefilo nešťastně, že jsem nemohl pokračovat. Je mi to hrozně líto, i kvůli rodině, když se sem přišla na tenhle zápas podívat. Nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny jubilant.

A co že se vlastně přihodilo? Derner zblokoval střelu protihráče rukou a musel na rentgen. „Jde o palec a ukazováček, ale uvidíme, jak to bude vypadat v nejbližších dnech. Bohužel je to ta spodní ruka, ve které držím hokejku. Ještě první třetinu jsem čekal, jestli to nepřejde, vzal jsem si nějaké prášky na bolest. Ale bohužel. Náš doktor pak rozhodl, že bude lepší odjet na rentgen, abych si to ještě nezhoršil. V play-off bych to asi moc neřešil,“ pousmál se Derner.

Čtyřicetiletý obránce se stihl vrátit ještě na závěr utkání a mohl tak nakonec oslavit se svými spoluhráči těsné vítězství. „Přijel jsem přesně před koncem. Byl jsem v nemocnici na rentgenu. Jsem rád, že to kluci zvládli a dali mi takovýhle dárek za tři body. Za to jim chci poděkovat,“ vzkázal spoluhráčům.

Bílí Tygři Liberec - HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)Branky a nahrávky: 45. Filippi (Faško-Rudáš), 59. Flynn (Hawryluk, Budík) – 49. Jansa (Zámorský, Straka). Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4226. Střely na branku: 21:38.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Hrenák) – Melancon, McCoshen, Ivan, Budík, Derner, Knot, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez.

Plzeň: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Skok, Kvasnička – Schleiss (C), Lev (A), Šiler – Holešinský, Benák, Rekonen – Söderlund, Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Straka.