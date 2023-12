/FOTO, VIDEO/ Liberečtí hokejisté byli v domácím utkání s předposledním Kladnem jasným favoritem. Na ledě to však nebylo vůbec vidět. První třetina ještě skončila nerozhodně 2:2, ale v dalších částech už bylo Kladno s Jarmírem Jágrem v sestavě lepší a nakonec zvítězilo vysoko 8:4. „Byl to hodně špatný zápas. Kladno bylo o dost lepší než my. Vyhráli více osobních soubojů a využili své šance,“ pokrčil rameny obránce Melancon.

Domácí hlasatel sice oznámil, že proti Kladnu bylo oficiálně vyprodáno. Realita ale byla jiná a v liberecké aréně bylo k vidění pár stovek volných sedadel. | Video: Bílí Tygři Liberec/Jiří Princ

Slovenský útočník Martin Faško zapsal v utkání dva body za dvě asistence, ale po zápase nemohl být vůbec spokojen. „Těžko se to hodnotí. Myslím si, že největší příčinou prohry byla naše střídání po vstřelených gólech. Do pár sekund jsme hned inkasovali vyrovnávací branky a potom oni využili přesilovku a dali gól na 6:4. Ve třetí třetině se to dotahovalo obtížně,“ řekl smutně.

Tygři přitom třikrát v utkání vedli, ale Kladno vždy reagovalo a srovnalo. „V první třetině jsme mohli využít šance a mohl to být jiný zápas. Dali jsme gól na 1:0 a hned dostali na 1:1. Tak to pokračovalo až do 4:4. Nevím, kde se to zlomilo, těžko říct. Možná když měli první přesilovku a hned ji využili,“ přemítal dvoubodový útočník.

Pod Ještědem foukal vichr z Kladna. Tygři v kovbojce padli s Rytíři 4:8

Po prohraném duelu má navíc Liberec nejvíce inkasovaných branek v extralize, konkrétně 103. Druhé nejhorší je právě Kladno, které inkasovalo o jednu branku méně. Pouze tyto dva celky zatím pokořily sto inkasovaných gólů. „Nevím, proč se to děje. Musíme se více soustředit na obranu, zblokovat víc puků a pomáhat víc obráncům a brankáři. Je třeba začít od nuly a pořádně se soustředit v první řadě na obranu,“ burcuje Faško-Rudáš.

Také Boriš Žabka byl po utkání viditelně rozladěn. „V první řadě gratulujeme soupeři k výhře. Je nám strašně líto, že se nám před domácím vyprodaným stadionem nepovedlo zvítězit. Šli jsme třikrát do vedení a v podstatě okamžitě jsme zase inkasovali. To nám zápas strašně zkomplikovalo. Nakonec se štěstí otočilo k soupeři. Pokusili jsme se poté otevřít hru a ještě s tím něco udělat, ale šance, které jsme měli, jsme bohužel neproměnili,“ komentoval vývoj utkání asistent trenéra.

Další utkání odehrají Bílí Tygři v sobotu 30. prosince od 15:30 na půde Energie Karlovy Vary.