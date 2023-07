Venku sice teploty nezřídka kdy atakují hranici 30 stupňů, ale příprava na novou sezonu nepočká a liberečtí hokejisté se opět prohánějí po ledě. V pondělí 17. července odstartovali poslední fázi přípravy, která bude trvat až do startu nového ročníku.

Smutný kapitán Petr Jelínek po vyřazení proti Hradci Králové. To ještě netušil, co všechno ho v létě čeká. | Foto: Jiří Princ/HC Bílí Tygři

Trenér Filip Pešán zatím ještě nemá k dispozici zcela kompletní mužstvo. Hráči ze zámoří Ian McCoshen a T.J. Melancon se k týmu přidají později. „Ian hraje v Americe ligu tři na tři, takže se připojí až v srpnu. T.J. má menší problémy s odletem do Čech, očekávám ho příští týden," prozradil hlavní kouč na středečním setkáním s novináři.

Na nedostatek hráčů si však vůbec nemusel stěžovat. Kromě již stabilních členů „A“ týmu se totiž po ledě prohánělo spoustu mladých borců z liberecké mládeže. „Budeme takto fungovat ještě příští týden, na jehož konci sehrajeme takové modelové utkání. Poté se někteří hráči přesunou do juniorky nebo první ligy," vysvětluje Pešán pro klubový web.

„Na led jsme se už všichni těšili. Venku je opravdu horko, takže bylo opravdu příjemné se ochladit,“ usmíval se obránce Michal Ivan. „Zatím si to moc užívám, těšil jsem se zpět. Je fajn, že jsme se konečně všichni sešli na ledě a není to jen o běhání venku,“ souhlasí navrátilec Ronald Knot.

9. místo, pak 7. a teď? Každý má v sobě ambici být lepší, říká před ligou Kozel

Tréninku se zúčastnil také Petr Jelínek. Tentokrát už ovšem ne v pozici hráče, ale nově jako kouč hráčského rozvoje. „První den to bylo trochu divné, ale pomalu si na to zvykám. Je to zvláštní, najednou nemáte na sobě výstroj a koukáte na ten hokej trochu jinýma očima. Snad se do toho rychle dostanu,“ svěřuje se bývalý kapitán Severočechů.

Ten zažil velice zajímavé léto. Na konci minulé sezony ukončil své angažmá u Bílých Tygrů s tím, že by ještě rád alespoň sezonu jako hráč přidal. Na spolupráci se dohodl s Plzní. Jenže za Zápodočeský klub si žádný start nepřipíše. Přišla totiž neodolatelná nabídka ze zámoří v podobě možnosti pracovat jako skaut pro tým Los Angeles Kings a Petr Jelínek tuto nabídku přijal.

Kromě skautingu se ale na nové roli dohodl také s Bílými Tygry, kde bude působit jako development kouč, který má na starosti rozvoj mladých hráčů. "Předběžně jsem byl domluvený s vedením klubu, že jestli nepřijde jiná nabídka, mohu tu pokračovat v nové funkci. Skautování pro LA mi tu spolupráci s Tygry časově umožňuje a ani organizace Kings nemá proti mé další roli žádné výhrady. Jsem rád, že tu mohu zůstat a doufám, že budu odvádět dobrou práci,“ věří Jelínek.

Přípravné zápasy:

3. 8. 17:00 Bílí Tygři Liberec - Mladá Boleslav

10. 8. 17:00 Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha

17. 8. 17:00 Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec

30. 8. 19:45 Fribourg-Gottéron - Bílí Tygři Liberec (Švýcarsko)

1. 9. 20:15 Ambri-Piotta - Bílí Tygři Liberec (Švýcarsko)

2. 9. 18:00 Lausanne HC - Bílí Tygři Liberec (Švýcarsko)

8. 9. čas neznámý, Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec