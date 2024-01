Byl to začátek jako ze špatného snu. Dvacátá vteřina a Tygři prohrávali 0:1. Neuběhla ještě ani minuta a po 54 vteřinách první třetiny domácí prohrávali už o dvě branky. Pak ale mladý brankář Daniel Král zavřel svou klec, pochytal dalších 43 střel a s úspěšností 95,56% byl vyhlášen nejlepším libereckým hráčem utkání. Jeho spoluhráči se navíc postupně zvedali, až z toho byl parádní obrat na konečných 5:2.

Po pátém gólu si fanoušci v liberecké aréně mohli zaspívat hit: Né, pětku né od Josefa Melena. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Do zápasu jsme vstoupili šíleně a soupeř nás v první minutě přehrál. Dostali jsme dvě branky, což je samozřejmě nejhorší začátek utkání, jaký si může člověk přát. Poté jsme trochu šlapali do kopce. Byli jsme ale trpěliví a pokaždé, když jsme něco podělali, zachránil to mladík v naší brance. Jemu patří největší dík,“ uvědomoval si Filip Pešán, kdo byl jedním ze strůjců úspěchu.

Daniel Král pochytal 43 ze 45 hostujících střel a nejednou v utkání předvedl dechberoucí zákroky, které držely Tygry nad vodou. „Popravdě to bylo dost náročné. Bylo tam dost těžkých zákroků, ale s tím musím počítat. Od druhé třetiny jsem byl dost v permanenci, ale musím říct, že jsem za to byl rád. Je to lepší, než když na mě jde jen patnáct střel,“ prozradil muž s maskou, že si rád zachytá.

Jeho úspěšnost zákroků se nakonec vyšplhala na nádherných 95,56%. Po první minutě zápasu tomu však nic nenasvědčovalo. „Nebylo to moc příjemné. Neměli jsme dobře nastavenou hlavu na zápas a rychle se nám to vymstilo. Pomalu už jsem pokukoval po střídačce, naštěstí to ale nakonec vše dobře dopadlo,“ oddechl si Král pro klubový web.

Ve svém mladém věku se popasoval s těžkou situací na výbornou. „Potřeboval jsem si pak sáhnout na puk, jelikož z prvních dvou střel jsem dostal dva góly. Pak jsem tam měl ne zrovna lehké zákroky. Z mé strany to nebylo úplně jisté. O přestávce jsem si řekl něco s trenérem gólmanů, uklidnil jsem se a pak už jsem si věřil,“ prozradil, že slova Martina Lásky také pomohla k nakonec skvělému výkonu.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Filippi (Melancon), 27. Faško-Rudáš (Rychlovský, Filippi), 34. Flynn (Hawryluk), 42. A. Najman (Melancon), 54. Vlach (Bulíř, Galvas) – 1. Navrátil (Anděl, Ondrušek), 1. Sirota. Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Kajínek, Ondráček. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4566. Střely na branku: 22:45.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Pařík) – Galvas, Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, Šír.

Olomouc: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rašner, Švrček, Černý, Mareš – Kunc, Anděl, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Menšík, Rutar.