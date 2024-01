V odložené prosincové dohrávce 29. kola si Bílí Tygři připsali další tři body. O domácí výhře nad Třincem rozhodli čtyřmi brankami, když se postupně prosadili Michal Bulíř, Jayce Hawryluk v přesilové hře a Tomáš Filippi s Ronaldem Knotem střelami z vlastního pásma do prázdné brány při třinecké hře bez brankáře.

29. kolo: Bílí Tygři porazili na domácím ledě třinecké Oceláře 4:1. | Foto: Se svolením Jiřího Prince/Bílí Tygři

„Bylo to velice těžké utkání. Hostům patřil začátek, ale myslím si, že v první polovině úvodní třetiny jsme hru vyrovnali. Ve druhé třetině jsme předváděli výbornou hru, vytvářeli si brankové příležitosti a šli do vedení. Proti Třinci to bylo samozřejmě těžké utkání, protože v určitých pasážích ukazovali, jakým silným týmem jsou,“ uznal soupeřu kvalitu asistent trenéra Jiří Kudrna.

Ondřej Kania: Už nebudu sparťan, složité rozhodnutí

Liberec se mohl opět spolehnout na výborně chytajícího brankáře. „Podali jsme výborný výkon počínaje Danielem Králem. Celý tým dobře pracoval a drželi jsme se naší hry, která nám v posledních zápasech přináší úspěch. Nesmírnou bojovností a kvalitou hry kluků jsme si došli pro tři body. Velká pochvala pro celý tým,“ pravil spokojeně Pešánův kolega.

To hostující trenér litoval neproměněných šancí. „Ač jsme měli střelecké příležitosti, tak se nám nepodařilo zakončit tak, abychom zápas dovedli alespoň do remízového stavu. Bylo to vyrovnané utkání, pro diváky atraktivní. Bohužel pro nás se špatným koncem,“ smutnil Zdeněk Moták.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 33. Bulíř (Vlach, Klíma), 44. Hawryluk (Knot, Flynn), 59. Filippi (D. Král), 60. Knot (Filippi) – 47. M. Roman (Nestrašil, M. Růžička). Rozhodčí: Šindel, Jaroš – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4106. Střely na branku: 31:31.



Sestavy:

Liberec: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, A. Král – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez.

Třinec: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Polášek, Adámek – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Pánik, Vrána (C), Kurovský – M. Roman, Holinka, Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Sikora.