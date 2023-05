Říká se třikrát a dost. V tomto případě to ovšem neplatí. Filip Pešán se vrací pod Ještěd již počtvrté a v libereckém klubu mají od pětačtyřicetiletého kouče velká očekávání. Právě bývalý reprezentační trenér je totiž stále jediným, který dovedl Bílé Tygry až na samotný vrchol, a to v sezoně 2015/2016.

Filip Pešán se vrací na lavičku Bílých Tygrů. | Foto: Jiří Princ

"Je to úplně odlišné od toho, co jsem zažíval za poslední roky. Ať už to byl národní tým, kde jsem na ledě strávil jen pár týdnů v roce nebo můj poslední rok ve švýcarském Ajoie, kdy jsem vedl tréninky v angličtině a po celou dobu působení v klubu se vlastně seznamoval s týmem a jinou kulturou," připomínal trenér svá předchozí působení.

O jeho návratu se spekulovalo přibližně od února. Potvrzení ze strany klubu přišlo až v dubnu. Teprve na startu jarní přípravy ale poskytl první rozhovor médiím. "Na lavičce jsem ještě nestál, ale vyzkoušel jsem si první dva tréninky. Pro mě je to návrat domů. Těšil jsem se moc a mám velká očekávání," řekl s evidentní radostí.

Liberec prochází velkou přestavbou. Po konci minulé sezony se klub rozloučil s kapitánem Petrem Jelínkem, jedničkou mezi třemi tyčemi Kváčou a do NHL se stěhuje nejproduktivnější bek extraligy Lotyš Balinskis. Dále pod Ještědem nebudou působit ani tvrdý bek Nedomlel, Ondřej Vitásek, Michael Frolík, Jan Ordoš, Jakub Neužil nebo Jan Štibingr. To je prozatím devět odchodů, a to není málo.

"Spousta hráčů tým opustilo a spousta také zůstalo. Tým je přibližně z poloviny jiný. Vzali jsme do přípravy hodně mladých kluků, kteří se poslední roky ukazovali v první lize nebo v juniorce. Chceme je všechny poznat, aby měli stejnou startovní čáru," ujišťuje Pešán, že se fanoušci nemusí budoucnosti obávat.

Novými tvářemi v modro-bílých barvách jsou prozatím slovenský brankář Dávid Hrenák, obránci Vojtěch Budík a Ian McCoshen se zkušenostmi z Floridy a na hostování přichází z Hradce Králové Kelly Klíma. "Ještě jsou místa mezi obránci a útočníky. Řešíme také pozici náhradního brankáře nebo spíše kolegu, protože je možná až příliš riskantní vstupovat do sezony s extrémně mladou brankářskou dvojicí," uvědomuje si nedostatky v sestavě.

Jak už bylo zmíněno výše, pro libereckého rodáka se jedná o návrat domů. "Prostředí je stejné. Je ale vidět, že se tu udělal kus práce, protože herní návyky, které jsme tu historicky zaváděly, tak se na nich pracovalo dále. Je to vidět u nově příchozích kluků, jako je například Oscar Flynn," chválí Pešán svého předchůdce.

Tím byl Patrik Augusta, který mu dříve dělal asistenta a právě on je Pešánem nahrazen. "Určitě je výhoda, že se známe. S Patrikem jsme si blízcí jak lidsky, tak pracovně. Samozřejmě drobné detaily v práci vidět byly a budou, ale základ je stejný a je na co navazovat," uzavírá nový kouč Bílých Tygrů.