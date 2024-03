V předposledním kole základní části měli liberečtí hokejisté osud tak trochu ve vlastních rukách. Kdyby poprvé v sezoně porazili Kometu Brno, dostali by o jeden bod před ni a stále mohli bojovat o přímou účast ve čtvrtfinále. To se však nestalo, Liberec padl před vlastním fanoušky 4:6 a po základní části skončí buď šestý nebo sedmý.

Ani neuznaný gól Komety nepomohl Tygrům k zisku bodů. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Byl to důležitý zápas pro oba týmy, ve kterém byla k vidění kvalita a bojovnost na obou stranách. V první třetině byl soupeř produktivnější a ujal se vedení. My jsme chtěli do duelu vstoupit lépe, také jsme tam měli své příležitosti. Kometa však ty své využila a my ne,“ pokrčil smutně rameny asistent trenéra Jiří Kudrna.

I přes dvougólové manko se ale Tygři dokázali vrátit do zápasu. „Ve druhé třetině jsme přidali a tlačili jsme se hodně do ofenzívy a zakončení. Po zásluze jsme tam vyrovnali. Škoda, že jsme pak nechali Brno zase odskočit na 2:3, ale pak jsme zase srovnali. Druhou dvacetiminutovkou jsme se vrátili do hry v té třetí to bylo kdo s koho,“ věděli trenéři, že budou rozhodovat detaily.

Zlomovým momentem byla nevyužitá přesilovka ze 44. minuty a naopak inkasovaný gól v následném oslabení. „My jsme opět měli kvalitní střídání vepředu s brankovými příležitostmi. Bylo to čekání na to, kdo vstřelí ten rozdílový gól, a bohužel to byl soupeř. Celý zápas ale kluci dřeli, makali a odehráli dobré utkání. Pro nás je to těžká prohra, my ale zvedneme hlavy a připravíme se na neděli,“ zavelel Kudrna před posledním duelem na ledě Plzně.

V předkole se Liberec utká buď s Olomoucí, Karlovými Vary nebo opět Plzní. Sérii odstartuje domácím utkáním ve středu 6. března.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:6 (0:2, 3:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 21. A. Najman (Flynn, Rychlovský), 26. Rychlovský (A. Najman), 40. Filippi (Flynn, Melancon), 57. Hawryluk (A. Najman) – 7. Zaťovič (Cingel), 11. Kollár (Pospíšil), 30. Moses (Kollár), 52. Marcinko (Cingel, Zbořil), 54. Moses, 59. Flek. Rozhodčí: Kika, Šindel – Kajínek, Rampír. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 7286. Střely na branku: 37:32.

Sestavy:

Liberec: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Melancon, Galvas, Knot, Ivan, Budík, Derner – Bulíř (A), Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Vlach, Hawryluk – Kel. Klíma, Šír, Zachar.

Brno: Furch (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Holland, Kaňák, Moro, Osburn – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Kollár, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout.