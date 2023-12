/FOTO, VIDEO/ První adventní neděle přinesla libereckým hokejistům nadílku, kterou si rozhodně nepřáli. Doma totiž podlehli brněnské Kometě vysoko 1:6. Na vysoké výhře se hattrickem podílel hostující Steve Moses. Hlavně úvod zápasu se Tygrům nevyvedl, když inkasovali už po 24 vteřinách a v čase 7:17 to bylo rázem 0:3.

Kelly Klíma se na konci druhé části snažil nastartovat spoluhráče úspěšnou bitkou. Nepovedlo se. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Vstoupili jsme hrozně špatně do zápasu. Už ve čtvrté minutě jsme prohrávali o dvě branky. Vůbec jsme se nedokázali vyrovnat Kometě v organizovanosti hry, v dovednostech a ve zkušenosti. Všechno, co jsme v utkání udělali, mělo úplně opačný efekt,“ kroutil hlavou hlavní trenér Filip Pešán.

Jediný gól zápasu na domácí straně zaznamenal na začátku druhé části Ronald Knot, který dostal mezi kruhy až příliš mnoho času. Jenže vzápětí Brno skórovalo, coach challange na postavení v brankovišti byla neúspěšná, domácí hráč vyhodil v oslabení puk mezi diváky a hosté využili obě následující přesilovky, čímž určili konečné skóre 1:6 a bylo po zápase.

Kluci jsou super a pomáhají mi, chválí své spoluhráče Chorvat Luka Kulenović

„Určitě není dobré začít takhle. Chtěli jsme začít aktivně a hrát dobře. Po sedmi minutách jsme prohrávali už o tři góly, a to není ideální. Hned to samozřejmě nahlodá psychiku. Tohle se nám nemůže stávat, speciálně v takových zápasech jako byl ten proti Kometě. Měli jsme dost času se na to připravit. Nehráli jsme dobře, máme teď ale nějaký prostor s tím něco udělat. Máme dva zápasy do reprezentační pauzy a ty chceme vyhrát,“ burcuje autor jediné liberecké branky své spoluhráče.

Liberec měl před duelem s Kometou sice druhý nejlepší útok extraligy, zároveň má ale také druhou nejhorší obranu. „Občas hrajeme takový hurá hokej nahoru dolů, kdy dáme gól, a pak hned dostaneme. V předešlých kolech se nám nepodařilo těsná utkání překlopit na svoji stranu a potom přijde takovýhle výbuch. Možná je lepší, že se nám to stalo teď. Budeme se na to ale muset podívat a připravit se na další zápasy, abychom to zlepšili a už k tomu nedocházelo,“ ví Knot, že takové výsledky už nechce.

Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Knot (Klíma, A. Najman) – 1. Kaňák (Flek, Lintuniemi), 4. Moses (Cingel, Gazda), 8. Moses (Vincour, Cingel), 28. Gazda (Kohout), 30. Gazda (Zbořil, Holík), 30. Moses (Pospíšil, Vincour). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Kajínek, Zíka. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 4116. Střely na branku: 28:41.

Sestavy:

Liberec: D. Král (30. Pařík) – Ivan, McCoshen, Budík, Melancon, J. Dvořák, Knot, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Klíma – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, Šír, Pekař.

Brno: Lukeš (Kavan) – Kaňák, Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda – Pospíšil, Cingel, Moses – Zaťovič (C), Holík, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout – Kratochvíl.