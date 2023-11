Přesilovky Tygrům pomohly. Zápas nahoru dolů, hodnotil Žabka

/FOTO/ Bylo to jako na houpačce. Karlovy Vary šly do vedení, Tygři srovnali a takto třikrát v řadě. Až při gólu na 4:3 se poprvé v utkání ujali vedení Severočeši, jenže hosté zásluhou Grígera vyrovnali, a tak se šlo do prodloužení. V něm nabil Kelly Klíma Adamu Najmanovi, který propálil Frodla a zajistil, že druhý bod zůstal pod Ještědem.

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary 5:4pp. | Foto: BTL/Jiří Princ