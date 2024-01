/FOTO, VIDEO/ Liberečtí hokejisté byli posledním extraligovým týmem, který s Pardubicemi v této sezoně neprohrál. To už ale po utkání 33. kola neplatí. Na první gól Lukáše Sedláka ještě dokázal odpovědět přesilovkovou trefou Jakub Rychlovský, jenže ve třetí části už skórovali pouze hosté a nakonec zvítězili pod Ještědem 4:1.

Atraktivní duel sledovalo v liberecké Home Credit aréně 6216 diváků. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Hodnotí se to těžce. Utkání bylo kvalitní, stejně tak i atmosféra. Odehráli jsme super zápas, proti takhle silnému týmu jsme si vytvořili hodně příležitostí, ale bohužel rozhodla efektivita. Musíme na tento výkon navázat, protože jsme hráli velice dobře do obrany a v útoku jsme byli nebezpeční. Dneska je to ale hořké,“ pravil smutně asistent trenéra Jiří Kudrna po prohře.

Podobné pocity měl z utkání také střelec jediné domácí branky. „Myslím si, že jsme podali dobrý výkon, ale ztroskotali jsme na gólmanovi. Ten podal výtečný výkon. V první třetině jsme mohli dát úplně v pohodě tři nebo čtyři góly. Roman Will ale Pardubice podržel a my si v závěru vůbec nepomohli přesilovkami. To byl kámen úrazu zápasu,“ pokrčil Rychlovský rameny.

Pardubice se tak po prohře ve finále Spengler Cupu vrátily na vítěznou vlnu. „Možná je výsledek pro domácí krutý, protože předváděli velmi dobrou hru. Nedávali nám moc prostoru a dostávali se do spousty šancí, ale Roman Will nás podržel. Chytal výborně a my jsme si pak počkali na naše šance. I přes ten nervózní konec jsme nakonec vyhráli. Liberec si možná zasloužil bod, ale my jsme hodně rádi za tři. Stálo nás to spoustu sil,“ oddechl si kouč Dynama Václav Varaďa.

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 31. Rychlovský (A. Najman, Filippi) – 20. Sedlák (Kaut, Hyka), 47. Sedlák, 57. Hyka, 59. Cienciala. Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 6 216. Střely na branku: 25:19.

Sestavy:

Liberec: D. Král – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, Kolmann – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Pekař, Šír, Vlach.

Pardubice: Will – T. Dvořák, Čerešňák, Bučko, Hájek, Košťálek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Paulovič – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, Cienciala, Říčka – Pochobradský, Poulíček (A), Mandát.