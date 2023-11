/FOTO, VIDEO /Po výhře na ledě lídra z Pardubic čekal na liberecké hokejisty domácí zápas proti Českým Budějovicím. V bitvě severu proti jihu tahali od začátku za kratší konec provazu. Nepomohly dvě branky Jakuba Rychlovského ani výměna brankářů za stavu 0:3. Po 60 minutách svítilo na kostce nad ledem skóre 2:5.

Jihočeští fanoušci, kteří vážili dlouho cestu na sever nelitovali. Motor zvítězil pod Ještědem 5:2. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Další těžké domácí utkání. Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit a myslím, že jsme v úvodu nějaké šance měli. Soupeř ale dneska předvedl výborný výkon. Ty příležitosti v první části jsme neproměnili, Motor se ujal vedení a my už pak měli hřiště nakloněné spíše do kopce. Když už jsme vstřelili kontaktní branku, soupeř hned odskočil. Zápas se zkrátka od samého začátku nevyvíjel dobře, Budějovice nás předčily v osobních soubojích a to rozhodlo,“ hodnotil zápas pro klubový web asistent trenéra Jiří Kudrna.

Brankář Lukáš Pařík opět členem Tygří smečky

Navrátilec do sestavy Oscar Flynn to viděl podobně. „Prohrávali jsme hodně osobních soubojů, soupeř byl aktivnější. Hned v první třetině se několikrát dostal do přečíslení dva na jednoho, což se nesmí stávat. Hodně jsme propadali a nechávali jsme Budějovice zadarmo hrát. Poté z toho pramenily ty góly,“ pokrčil rameny ryšavý útočník.

Rychlonohý forvard naskočil do zápasu přesně po měsíci. Naposledy hrál domácí zápas proti Karlovým Varům 24. října. „Nebylo to úplně ono a asi to bylo na mě trochu vidět. Musím se do toho rychle dostat. Trénink není zápas. Myslím si, že fyzicky jsem připravený dobře, ale herní praxe chybí,“ uvědomuje si Flynn.

Bílí Tygři Liberec - Banes Motor České Budějovice 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 35. Rychlovský (Filippi, McCoshen), 47. Rychlovský (A. Najman) – 16. Vopelka (F. Přikryl, M. Beránek), 27. Doudera (Harris, D. Simon), 34. M. Beránek (D. Simon, Hovorka), 36. Ordoš (Gulaš, Pýcha), 56. Ordoš (Gulaš). Rozhodčí: Pražák, Cabák – Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 5 046. Střely na branku: 27:24.

Sestavy:

Liberec: D. Král (34. Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), A. Najman, Klíma – Vlach (A), Šír, Pérez – Flynn, Hawryluk.

Č. Budějovice: Hrachovina – Štencel, Pýcha, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Vráblík – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – Kubík (A), Harris, D. Simon – F. Přikryl, Vopelka, M. Beránek – Chlubna, Toman, Valský.