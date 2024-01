/FOTO, VIDEO/ První utkání kalendářního roku 2024 sehráli Bílí Tygři na domácím ledě proti Motoru České Budějovice. Přestože na střely na branku prohráli vysoko 20:42, vynikající výkon brankáře Daniela Krále a vysoká efektivita v zakončení přinesla na pohled jednoznačnou výhru 4:1.

První zápas nového roku okořenila také bitka Jaroslava Vlacha s Davidem Štichem. Druhý jmenovaný dostal za výtky směrem k rozhodčím trest do konce zápasu. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Rozhodně jsme nebyli lepším týmem, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích. Na druhou stranu jsme ale byli efektivní v koncovce a výborným výkonem nás podržel Daniel Král, díky čemuž jsme nakonec zvítězili,“ zhodnotil utkání liberecký trenér Filip Pešán.

Rozhodla druhá třetina, ve které dal Liberec tři branky v rozmezí 2 minut a 52 sekund. První dvě trefy dělilo dokonce jen 34 vteřin. Nejprve se prosadil ranou z první přesně pod břevno Oscar Flynn a vzápětí na něho navázal nejlepší střelec mužstva Jakub Rychlovský, když se prosadil ihned po vyhraném vhazovaní a svou střelu otřel o tyč.

„První brankou se to trochu odšpuntovalo, ale za rozhodující bych asi považoval tu druhou. Po ní si vzali time-out a museli na to reagovat. My jsme ale hráli dobře a k ničemu jsme soupeře moc nepustili. Že by to byl ale z naší strany nejlepší zápas sezony se říct nedá,“ věděl také Oscar Flynn, že společně se svými spoluhráči umí předvést lepší výkony.

Možnost to ukázat budou mít Tygři hned v pátek, kdy od 18 hodin přivítají v Home Credit Areně favorita z Pardubic.

Bílí Tygři Liberec - Banes Motor České Budějovice 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 30. Flynn (Bulíř), 30. Rychlovský (Filippi), 32. A. Najman, 59. Vlach (Šír) – 58. Toman (Chlubna, M. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Kajínek, Bohuněk. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3506. Střely na branku: 20:42.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Pařík) – Ivan, Melancon, McCoshen, Budík, Derner, Knot, A. Král – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (A), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pekař.

České Budějovice: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Hovorka, Štencel, Kachyňa, Pýcha, Vráblík, Štich – Kubík (A), Kondelík (A), Ordoš – M. Beránek, Harris, Gulaš (C) – D. Simon, F. Přikryl, Valský – Chlubna, Toman, Koláček.