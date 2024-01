Liberečtí hokejisté se utkali s Jihočechy opět po čtyřech dnech. V domácím středečním utkání zvítězili 4:1 díky skvělé prostřední pasáži. Ve venkovním utkání předvedli koncert už od úvodu, kdy po první třetině vedli 4:0 a postupně navýšili náskok až na rozdíl osmi gólů. Poslední branku vstřelil domácí Dominik Simon a pouze korigoval skóre na 8:1 pro kočkovité šelmy.

Hokejová Tipsport extraliga: Banes Motor ČB - Bílí Tygři Liberec . | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

V prvním dějství se postupně prosadili Oscar Flynn, Michal Ivan, Adam Najman a Martin Faško-Rudáš. České Budějovice se Strmeňem v brance vyměnily během první pauzy brankáře, ale ani to nepomohlo. Dominik Hrachovina si ještě ani nesáhl na puk a po druhém gólu v utkání z hokejky Oscara Flynna jej musel lovit ze sítě.

Ve třetí části se pak prosadili ještě Michal Bulíř, opět Martin Faško-Rudáš a hattrick zkompletoval Oscar Flynn. Domácí se dočkali čestného úspěchu tři minuty před koncem díky střele pod břevno Dominika Simona.

Domácí kouč hledal jen těžko slova po zpackaném duelu. „Špatně jsme do utkání vstoupili a na ledě bylo jenom jedno mužstvo. Soupeř nás načapal a vůbec v ničem jsme se mu nevyrovnali. I takové zápas bývají, ale musíme se z toho poučit a co nejrychleji zapomenout, protože teď se bude hrát v rychlém sledu řada utkání. Je třeba pogratulovat soupeři, který nás ve všech směrech předčil,“ uznal sportovně Ladislav Čihák.

PODÍVEJTE SE: Jiří Štajner v nezvyklé roli na Lites Cupu

To pod Ještěd se pojede ve velmi dobré náladě. „Velké poděkování do kabiny. Pro nás to byl důležitý zápas a pro soupeře krutý výsledek. Navázali jsme na dobrý výkon z utkání s Pardubicemi, i když jsme v něm nebodovali. Tentokrát nám tam napadaly góly, za což jsme moc rádi. Vítězství si hodně vážíme,“ řekl asistent trenéra Boris Žabka.

Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 1:8 (0:4, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 57. D. Simon (Valský) – 9. Flynn (Knot, A. Najman), 11. Ivan (Klíma, Birner), 15. A. Najman (Hawryluk), 17. Faško-Rudáš (Rychlovský, Ivan), 21. Flynn (Hawryluk), 47. Bulíř (Birner), 49. Faško-Rudáš (Knot, Filippi), 50. Flynn (Hawryluk). Rozhodčí: Sýkora, Jeřábek – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 6251. Střely na branku: 35:24.

Sestavy:

Č. Budějovice: Strmeň (21. Hrachovina) – Pýcha, Štencel, Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Doudera (A), Štich – Gulaš (C), F. Přikryl, Ordoš – Kubík (A), Kondelík, M. Beránek – Valský, Toman, D. Simon – Kříž, Koláček, Chlubna.

Liberec: D. Král (Pařík) – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, A. Král – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Pérez, Šír, Vlach.