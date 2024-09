Kromě toho ale také pár nelichotivých prohřešků. S věkem se však Duda uklidnil a stal se například skill koučem a skautem liberecké akademie. Během toho končil svou kariéru na Tygří farmě v Benátkách nad Jizerou, kde předával nasbírané zkušenosti. Momentálně se stále točí kolem hokeje a předává své poznatky veřejnosti jako hokejový expert.

Kdo je podle Radka Dudy největším favoritem na zisk extraligového prvenství? „Pokud Pardubice nezískají titul, tak hokeji nerozumím,“ pousmál se bývalý reprezentant.

Dle svých slov však přeje Liberci. „Doufám, že Tygři dopadnou co nejlépe. Kdyby udělali první čtyřku, byla by to fantazie. Bude to ale strašně těžké. Do extraligy se totiž letos nasypalo hrozně moc peněz,“ všiml si pětačtyřicetiletý borec.

Ambice Severočechů vidí následovně: „Určitě by měli udělat předkolo. Pokud se tam dostanou, může se stát cokoliv. Čtvrtfinále bych považoval za úspěch. To by měly být týmové cíle. Jakékoliv horší umístění by bylo zklamáním,“ má jasno Duda.

A jak dopadnou liberečtí hokejisté podle vás?