Osmatřicetiletý Michal Birner se po dlouhém uvažování rozhodl ukončit profesionální hokejovou kariéru. „Srdce a hlava by chtěli, ale tělo má bohužel jiný názor,“ řekl ve videu, kde oznámil světu své rozhodnutí. V ogranizaci Bílých Tygrů však zůstává v nové roli.

Útočník Bílých Tygrů Michal Birner při oslavách gólu. Další už nepřidá. | Foto: ČTK

Legendární útočník pod Ještědem strávil celkem sedm let. Nejprve v sezoně 2015/16 s týmem slavil historický titul, poté odehrál tři sezony ve švýcarské nejvyšší soutěži, aby se v průběhu ročníku 2018/19 vrátil a u Tygrů přidal ještě dalších šest sezon, během kterých s týmem dvakrát dokráčel do finále Tipsport extraligy a získal dva Prezidentské poháry pro vítěze základní části. Poslední sezonu své kariéry odehrál jako kapitán libereckého týmu, píše se na klubovém webu.

Zdroj: Youtube

„Michal má za sebou bohatou a úspěšnou kariéru. Byl jsem hrozně rád, že jsem ho v roce 2015 přesvědčil, aby pomohl organizaci nastartovat trošku jiným směrem. Myslím, že se to beze zbytku povedlo,“ řekl na adresu dnes již bývalého hokejisty kouč Filip Pešán.

A Birner s ním jednoznačně souhlasil. „Vzpomínky mi zůstanou do konce života. Já jsem pyšný na to, že co se tu slíbilo v roce 2015, tak se dodrželo. Za těch sedm sezon, co jsem tu strávil, jsem nesmírně vděčný,“ nechal se slyšet držitel několika individuálních rekordů liberecké organizace.

Šéf skautingu

Brusle sice pověsil na hřebík, ale hned před ním stojí nová výzva. „Já jsem byl vždy ambiciózní člověk, což se s mojí novou rolí nemění. Vím, že to bude proces, při kterém se toho musím mnoho naučit a bude to časově náročnější. Já se na to ale těším, chci pomáhat rozvíjet klub dál,“ slíbil Birner, že i novou práci bude dělat se zápalem, se kterým se proháněl po ledě.

Filip Pešán je šťastný za setrvání Birnera v organizaci. „Abychom mohli konkurovat bohatším týmům extraligy, kteří si mohou dovolit kupovat hotové hráče, musíme být efektivní při výběru a výchově mladých hráčů. Pro tuto filosofii, kterou dlouhodobě vyznáváme, je role skauta důležitá, a proto ji v klubu zavádíme. Michal toho pro Liberec mnoho odvedl, je charakterní člověk i mimo led a má respekt jak v Čechách, tak i na mezinárodní úrovni. Nikoho lepšího jsme si nemohli vybrat. Rozšíří náš realizační tým, kde bude úzce spolupracovat s Petrem Jelínkem na adaptaci mladých hráčů na náš program a přechod do dospělého hokeje a mít o nich dokonalý přehled,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.