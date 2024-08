Oproti prvnímu přípravnému utkání poslali Tygři na led v podstatě kompletní soupisku. Na ledě tak mohli diváci vidět navrátilce Petra Kváču s Radimem Šimkem, nejproduktivnějšího hráče loňského ročníku Tomáše Filippi či slovenskou posilu z Boleslavi Róberta Lantošiho. A byl to právě Lantoši, kdo na začátku páté minuty otevřel v přesilové hře skóre utkání.

„Gól mi zvedl sebevědomí. Věřím, že mě to zase posune dál a budu podávat kvalitní výkony,“ nechal se po zápase slyšet osmadvacetiletý útočník pro klubový web.

Ten nastoupil v první formaci s Tomášem Filippi a Martinem Faško-Rudášem. Mohl by se tak stát náhradou za Jakuba Rychlovského, který odešel bojovat o své místo do Detroitu. „Tomáš je perfektní, vyspělý, rozumný hráč. S Martinem jsme na tom rychlostně velmi podobně, proto si myslím, že můžeme bekům pěkně zatopit. Uvidíme, jak nám to půjde dál. Budeme se snažit mezi sebou vytvořit co největší chemii,“ přiznal liberecký forward.

Kouče Bílých Tygrů druhá porážka se stejným soupeřem samozřejmě mrzí. „Utkání bylo vyrovnané. Myslím si, že začátek jsme měli lepší než soupeř. Ve druhé třetině Litvínov malinko přidal a začal nás přehrávat v osobních soubojích. Byl to pro nás opět těžký soupeř, který byl oproti nám rozehranější a místy i rychlejší. Byť jsme si vytvořili vícero šancí, tak jsme využili jen jednu přesilovku. Verva naopak zužitkovala dvě, je to jejich známá zbraň. Bohužel výsledek ovlivnil i zbytečný faul v útočném pásmu sedm minut před koncem. To se nám nesmí stávat,“ řekl Filip Pešán rozladěně.

Další přípravné zápasy odehraje Liberec na turnaji ve Švýcarsku, kde postupně změří síly s Lausanne, Fribourgem a Ajoie. První z nich je na programu v úterý 27. srpna.