Jak šťastně první utkání čtvrtfinále rozhodli, tak smolně druhý souboj na ledě Hradce Králové ztratili. Liberečtí hokejisté po vyrovnávací brance Michaela Frolíka sahali po dalším obratu, nakonec však zamířili domů za stavu 1:1 na zápasy.

Liberecký útočník Michael Frolík. | Foto: ČTK

Bílí Tygři novu prokázali, že ani v těžké situaci se nevzdávají. Ve druhém zápase se dlouho nedostali do ideálního tempa a prohrávali o dva góly. Po ubráněném oslabení tři na pět ale zapnuli obrátky a vyrovnali.

"Celou sezonu máme třetí třetiny slušné. Pořád jsme věřili, i v kabině jsme si říkali, že je to o jeden gól a musíme do toho jít naplno. Momentum bylo na naší straně, ale Hradec nás pak trochu zatlačil. Snažili jsme se hrát na protiútoky, bohužel ho nakonec měli oni a utkání rozhodli," řekl k dramatické koncovce Frolík.

Tygři se opět vrátili do zápasu. Tentokrát ale patřil závěr Hradci

Strhující závěr obstaral Frolík gólem ze samostatného úniku. Dlouho měl přitom problém zpracovat kotouč. "Podle mě jsem přelstil i sám sebe," smál se pětatřicetiletý útočník. "Puk mi skákal, ale naštěstí jsem ho v poslední vteřině zkrotil a přehodil bekhendem před brankáře. Myslím, že i on z toho byl trochu zmatený a moc nevěděl, co udělám," popsal Frolík vyrovnání v úvodu třetí třetiny.

Liberci nakonec k vítězství nepomohl, v 58. minutě rozhodl Kevin Klíma. "Dostat gól takhle na konci není nic příjemného, snažili jsme se to dotáhnout aspoň do prodlužení. Myslím ale, že jsme podali slušný výkon a teď to musíme přenést na náš led," zavelel Frolík.

Bílí Tygři mohou být se stavem 1:1 na zápasy poměrně spokojení. "Když jsme do Hradce jeli, asi bychom to brali. Mohlo to být 2:0, a potom by se série těžko otáčela. Doufáme, že doma nás diváci poženou, budou naším šestým hráčem a vybojujeme vítězství," uvedl Frolík.

Útočníkovi s bohatými zkušenostmi z NHL, který v roce 2013 získal s Chicagem Stanleyův pohár, se v zápasech proti Mountfieldu daří. Z šesti utkání probíhající sezony nebodoval pouze jednou, celkem si připsal šest gólů - Hradci Králové tedy vstřelil polovinu ze svých branek v celém ročníku.

"Chci to zaklepat a moc o tom nemluvit. Lehce o tom vím, ale nepřikládám tomu důležitost. Snažím se pomáhat týmu, a když to tam padne, tak jsem rád. Ve svém věku ale na body nekoukám, snažím se makat pro tým," dodal Frolík.

Třetí utkání čtvrtfinále se hraje v Liberci ve čtvrtek od 19 hodin.