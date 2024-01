Poslední lednový den je pro extraligové týmy poslední možnost, kdy mohou zapsat nějaké změny na svých soupiskách před blížícími se závěrečnými boji. Liberecký klub tuto šanci využil a přivádí dva útočníky, naopak jeden brankář dočasně odchází.

Nejedná se o úplně nové tváře. Ze slovenského Zvolena se vrací zpět do organizace Miroslav Mucha, který pod Ještěd přišel před právě probíhajícím ročníkem. „Mirovi působení ve slovenské extralize prospělo. Nám se tak zvýší konkurence v útočných řadách a rozšíří se kádr pro play-off,“ nechal se slyšet pro klubový web hlavní trenér Filip Pešán.

Druhým útočníkem, který se vrací na sever Čech, je rychlonohý Marek Zachar. Liberečtí získali svého odchovance formou hostování do konce sezony výměnou za brankáře Lukáše Paříka. „Po návratu Dávida Hrenáka z marodky jsme se rozhodli uvolnit Lukáše Paříka do Hradce výměnou za Marka Zachara. Důvodem je, že potřebujeme rozšířit počet útočníků před finální fází sezony. Marek přichází do známého prostředí a věřím, že nám pomůže. Lukáš nás naopak svým přístupem a výkony přesvědčil k tomu, že jsme s ním uzavřeli smlouvu na další rok,“ pochválil kouč maskovaného muže.