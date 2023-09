Půl roku uteklo jako voda a je tu další hokejová sezona. Svěřenci Filipa Pešána ji odstartují domácím utkáním proti Mladé Boleslavi. Derby je na programu v pátek 15. září v 18 hodin. Jak se kočkovité šelmy připravily na nový ročník a jaké změny v kádru se udály?

Momentka z přípravného utkání proti Lausanne ve Švýcarsku. Na snímku nový kapitán Michal Birner. | Foto: Antoine Gauci

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

První přípravné utkání sehráli Tygři před více než měsícem. Konkrétně 3. srpna porazili na domácím ledě právě Mladou Boleslav jednoznačně 4:0. Přesně o týden později přivítali opět doma dalšího soupeře, tentokrát Spartu. Ve vyrovnaném utkání padli těsně 2:3. Po čtrnácti týdnech si zopakovali souboj s celkem z města automobilu, jen se hrálo v hale mladoboleslavských lvů. I tentokrát byl úspěšnější Liberec, když opět neinkasoval a zvítězil 2:0.

Následoval turnaj ve Švýcarsku, kde liberečtí hokejisté sehráli tři zápasy proti tamním soupeřům ve třech dnech. Bohužel ani po jednom se neradovali z vítězství, když kádr sužovala početná marodka. V prvním souboji byl nad tygří síly celek Fribourg-Gottéron a zápas skončil výsledkem 3:4. První zářijový den si připsala vítězství nad Libercem Ambrì-Piotta v poměru 3:1 a následující den zapsala tygří smečka nejvyšší porážku v přípravě, když padla s Lausanne vysoko 2:6.

„Za mě to byla extrémní zatěžkávací zkouška. Kluci si sáhli na morální i fyzické dno. Myslím, že to všechno se nám může hodit do začátku sezony. Nesmíme zapomínat, že to jsou špičkové švýcarské týmy s vysokou kvalitou. My jsme byli skoro ve všech třech utkáních, až na závěr toho posledního, vyrovnaným soupeřem. Na konci třetího duelu nám už trochu došla šťáva a výsledek jsme kosmeticky ztratili. Jinak to ale byly vyrovnané zápasy, jež rozhodoval jeden gól, který dal bohužel pokaždé soupeř,“ zhodnotil švýcarský turnaj trenér Filip Pešán pro klubový web.

V posledním přípravném utkání týden před startem extraligy si ale jeho svěřenci spravili chuť. Na ledě favorizované pražské Sparty, která byla do té doby v přípravě neporažena, zvítězili vysoko 5:1 a vrátili se tak na vítěznou vlnu.

Zdroj: Youtube

ZMĚNY V KÁDRU:

Tygři prošli v létě velkou hráčskou obměnou. Klub opustili oba brankáři Petr Kváča s Jakubem Neužilem. Jako hráč skončil také dlouholetý kapitán Petr Jelínek, který ale bude po mnoha obratech u Tygrů rozvíjet talenty. Citelnými ztrátami budou jistě absence obránců Balinskise a Richarda Nedomlela. Dále skončili také Michael Frolík, Ondřej Vitásek a Janové Ordoš a Štibingr.

Filip Pešán neměl jednoduché léto a musel shánět mnoho posil do týmu. Jedničkou v brankovišti by měl být slovenský gólman Dávid Hrenák. Vyztužit obranu se vrátil po dvou letech libereckým fanouškům dobře známý Ronald Knot. Spolu s ním budou nově plnit defenzivní úkoly pod Ještědem také Vojtěch Budík z Plzně a Ian McCoshen. Americký hráč se zkušenostmi z NHL přišel z finského celku Ässät. Poslední posilou do obrany je Rayen Petrovický, který uspěl na zkoušce a podepsal smlouvu na tři roky. Zatím však bude působit ve Vsetíně s možností střídavých startů za Tygry.

Do útoku pak Liberec získal Slováka Miroslava Muchu, který přišel ze zámoří. Dalším Američanem na soupisce bude Kelly Klíma. Ten už ale zná českou soutěž, jelikož poslední tři sezony odehrál v Hradci Králové a krátce v Mladé Boleslavi. Last minute posilou je další hráč s americkým pasem. Jayce Hawryluk má na svém kontě skoro 100 startů v nejslavnější hokejové soutěži NHL v dresech Floridy, Ottawy a Vancouveru. Pod Ještědem jsou všichni zvědaví, co tento hráč předvede. Ukázat to může již v prvním kole proti Mladé Boleslavi.

Zdroj: Youtube