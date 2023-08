Liberečtí hokejisté nastoupili do utkání opět bez velkého množství hráčů základní sestavy. V obraně chyběli například Petr Kolmann, Ian McCoshen či T. J. Melancon, mezi útočníky šelmy postrádaly Michaly Birnera a Bulíře, Adama Dlouhého či Tomáše Filippi. Přesto byli svěřenci Filipa Pešána pražanům velice vyrovnaným soupeřem. Konečný výsledek 2:3 je toho důkazem.

Tygři padli se Spartou v přípravě 2:3. | Foto: Bílí Tygři Liberec/Marek Sekáč

„Sparta ukázala kvalitu. Myslím si, že to bylo dobré utkání hrané hodně v pohybu. Soupeři patřila první třetina, ale od té druhé jsme podle mě hru vyrovnali a rozjezdili jsme nohy. Dostávali jsme se častěji do brankových příležitostí. Jen je škoda, že jsme nějakou neproměnili. Třetí část od nás byla povedená a vstupovali jsme do ní s vůlí utkání zvrátit. Mnoho nechybělo, abychom zápas vyrovnali. Druhá a třetí třetina byly pozitivní. Určitě budeme v těchto výkonech pokračovat i nadále. Naše hra byla v těchto třetinách dobrá, ale Sparta dala o gól víc a vyhrála. Mančaft tvrdě pracoval, takže chceme kluky pochválit za nasazení,“ zhodnotil přípravný zápas pro klubový web asistent trenéra Jiří Kudrna.

Útočník Faško-Rudáš viděl průběh utkání podobně. „Ze začátku to bylo takové kostrbaté, ale pak se projevila naše mladická drzost, touha po vítězství a naše hra se postupně zlepšila. Bohužel to nestačilo,“ smutnil muž se 77 na zádech.

Příjemné bylo sledovat tribuny, kam si našlo cestu skoro 2500 diváků. „Jsme jim vděční, že si najdou čas zajít i na přípravu. Možná k tomu přispěl i fakt, že to byl poslední domácí přípravný zápas, ale to nic nemění na tom, jak vděční za to jsme,“ pochválil tygří fanoušky.

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Rychlovský (Najman, Faško-Rudáš), 58. Flynn (Budík, Faško-Rudáš) – 29. Řepík, 30. Kestner, 52. Sobotka (Kempný). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2435.

Sestavy:

Liberec: Hrenák (Hambálek) – Budík, Ivan, Derner, Dvořák, Petrovický, Šedivý, A. Král – Flynn, J. Pérez, Klíma, Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský, Vlach, Šír, Mucha, Pekař, Plos, Janata.

Sparta: Kovář (Kořenář) – Kempný, Irving, Němeček, Moravčík, Krejčík, Mozík, Mikliš, Krutil – Chlapík, Sobotka, Řepík, P. Kousal, Horák, Kestner, Buchtele, Lajunen, Hauser, O. Najman, Konečný.