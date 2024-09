Exkluzivně

Jak dlouho fandíte Bílý Tygrům?

Liberecký hokej jsem začal sledovat po mistrovské sezoně 2015/2016. Hlavním důvodem je osoba Filipa Pešána, se kterou mě pojí přátelský vztah.

Předtím jste tedy hokej pod Ještědem vůbec nesledoval?

Vždy jsem měl blíže k hokeji než k fotbalu. Zápasy jsem ale navštěvoval sporadicky. Když se ale vrátil na lavičku Filip Pešán, chodil jsem ho podporovat.

Vy jste se s trenérem Pešánem znal už z dřívější doby?

To ne. Poznali jsme se až díky angažmá v Liberci po jednom z ročníků hudebního festivalu Benátská!

Jak jste se seznámili?

Bylo to po jednom z mých koncertů v Liberci, po kterém jsme si šli společně sednout na večeři. Tam jsme zjistili, že máme hodně podobné názory a pohledy na spoustu věcí a že nás toho spojuje více, než by se mohlo na první pohled zdát. Od té doby jsme se postupně scházeli a vzniklo z toho společné přátelství.

Letos si s vámi liberecký trenér dokonce zahrál právě na festivalu Benátská! Jak tento nápad vznikl?

Vzniklo to vlastně chvíli po tom, co jsme se seznámili. Sliboval jsem mu, že mu donesu kytaru a tak dále. Od té doby uplynulo pět let a dva dny před letošním vystoupením mu říkám: „Kámo, nastal tvůj čas!“ On nechápal, tak jsem mu to vysvětlil: „Zítra se mnou budeš hrát na Benátské živě.“ Druhý den ke mně přijel, natrénovali jsme to během dvou hodin a večer jsme šli na pódium.

Takže to byla v podstatě spontánní akce?

Nějaký čas jsme tomu dali, ale úplně natrénované to nebylo. Filip byl hrozně nervózní a já z něho pak taky. Už to ale nešlo zastavit. Buď se to muselo podařit a nebo by to stálo za ho*no. Naštěstí se to povedlo. Lidi byli nadšení a Filip taky.

Zpět k hokeji. Dnes tedy navštěvujete Bílé Tygry pravidelněji?

Jasně! Mám to hrozně rád. Minulý rok jsme chodili poměrně dost a v této sezoně to plánujeme znovu. V období, kdy se hraje hokej, už tolik nejezdíme po koncertech a spíše pracuji ve studiu. Mám na to tedy více času. Když můžu, snažím se vždy dorazit. Není to pravidelné, ale minimálně sedmkrát za sezonu se na domácí zápas dostanu.

Chodíte do skyboxu nebo na tribuny mezi fanoušky?

Většinou jdu s mámou Filipa a jeho dětmi nebo s přítelkyní. Lístky ale máme normální. Dostaneme se sice všude po aréně, ale chci být součástí výkonu jako fanoušek. Nahoře ve skyboxu se fandí špatně. Tam není taková energie.

Kromě Filipa Pešána se znáte i s některými hráči z týmu?

Ano, některé kluky znám. Nejraději mám Jardu Vlacha, brankáře Romana Willa, který už ale v Liberci nechytá. Mám dokonce jeho dres, se kterým vystupuji každý rok právě na Benátské. Z mladých se mi líbí Jaromír Pérez nebo Oscar Flynn.

Jaké předpokládáte umístění Bílých Tygrů v letošním ročníku?

Byl bych hrozně rád, kdyby skončili na stupních vítězů v první trojce. Klukům to přeji. Ve fotbale je mi tak nějak jedno. Mám hodně kamarádů z Prahy a všichni jsou Sparťani, takže zajdu na fotbal klidně na Letnou. V hokeji mám ale jasno. Tam je to jen Liberec.

Ani dění okolo Slovanu Liberec a vstup nového majitele Ondřeje Kanii vás nepřiměl navštívit některý z domácích zápasů na stadionu U Nisy?

Úplně jedno mi to není, ale nemám k tomu takovou vazbu. Trávím hodně času v Praze, byl jsem zde párkrát na fotbale a nemám vyhraněný názor. V hokeji mi to jedno není. Kdybych si ke klubu vytvořil hlubší vztah, byl bych asi ortodoxnější fanoušek, jako například Děkys (Jakub Děkan pozn. red.). Samozřejmě jsem ale zaregistroval změny, které se na Slovanu dějí a je to dobře. Ondřej Kania je frajer. Byl jsem například v Liberci na talkshow Zdeňka Folprechta, kde mluvil právě nový majitel. Trochu to sleduji, jen nejsem tolik aktivní jako v hokeji, kde k tomu mám vztah skrze Filipa Pešána. Samozřejmě ale Liberci fandím, jen tam nechodím.

Věnujete se ve volném čase nějakému sportu aktivně?

Musím říct, že od návratu ze Survivoru vůbec nesportuji a ztratil jsem hodně svalové hmoty. Zrovna se ale ptáte v moment, kdy opět začíná má cvičící a tréninková éra. Budu znovu chodit do fitka a občas na tréninky boxu jako dříve.

close info Zdroj: VOYO zoom_in Zpěvák Sebastian si na začátku roku vyzkoušel drsnou realitní show Survivor.

A v zimě opět na snowboard?

Ano. V zimě snowboarding. V tom se snažím být aktivní každý rok. Baví mě to hodně. Řešili jsme, kam bychom mohli na dovolenou a viděl jsem na Instagramu, že v Rakousku už je sníh. Hned jsem zvažoval, jestli tam nepojedeme. (smích)

Jste ten typ, který v zimě raději vyrazí na hory než do tepla?

Umím si představit, že bych teď týden pojezdil a pak už jen občas s kamarády. Dokážeme být ale na kopci klidně každý druhý den. Stejně tak si umím představit, že letím na Bali. Cokoliv je příjemné a hezké, tak beru.

Do Dominikánské republiky, kde jste účinkoval v reality show Survivor, vás to ale nejspíš neláká, že?

Já ji z cestovatelského pohledu nepoznal. Jste pořád na jednom místě a krásu té země neobjevíte. Spíše se vám na ostrově snaží ukázat tu odvrácenou tvář.