To se nepovedlo. Po vydařeném švýcarském turnaji, který liberečtí hokejisté ovládli, to vypadalo, že se jejich forma stupňuje. Místo toho přišlo vystřízlivění v podobě dvou porážek od barážového Kladna.

První porážka přišla na domácím ledě 5. září. To se Tygrům nepovedla hlavně druhá třetina, kterou svěřenci Filipa Pešána prohráli 0:3 a celý zápas pak 3:5. Tentokrát určila ráz zápasu první část.

Ve čtvrté minutě otevřel skóre americký centr ve službách Rytířů Mitch Hults. Na to ještě dokázal reagovat vyrovnávací trefou obránce Michal Ivan. Pak se však prosadili domácí Griffin Mendel a Eduards Tralmaks a rázem to bylo o dvě branky.

Ve druhé části snížil na rozdíl jednoho gólu Adam Musil. Kladno reagovalo o čtyři minuty později trefou Martina Procházky a v poslední minutě opět snížil Martin Faško-Rudáš, když se prosadil v přesilové hře.

Do poslední třetiny se tak šlo za stavu 3:4 z pohledu Liberce. To se změnilo na začátku čtvrté minuty, kdy Petr Šenkeřík vsítil pátou branku domácích. Za Tygry se dokázal prosadit už jen Oscar Flynn v přesilové hře, jenže až v čase 59:56 a v posledních vteřinách už svěřenci Filipa Pešána neměli dostatek času na vyrovnání. Do sezony tak vstoupí po dvou porážkách s pětigólovým přídělem.