Spekulace se potvrdily a už je to oficiální. Bílí Tygři Liberec na svém webu představili staronového ochránce svatyně, kterým není nikdo jiný než oblíbenec fanoušků Petr 'Kvaky' Kváča. Ten se po nepovedeném roce ve švédském Rögle vrací pod Ještěd, kde podepsal smouvu na tři roky. Tím ale posilování nekončí…

Petr Kváča, brankář libereckých hokejistů. Toto spojení opět platí. | Foto: Zdroj: hcbilitygri.cz

Petr Kváča

Šestadvacetiletý brankář se vrací pod Ještěd po jedné sezoně ve švédském Rögle BK. S týmem sice získal stříbrné medaile, ale zasáhl pouze do sedmnácti utkání základní části, ve kterých měl úspěšnost zákroků 90,78% a v průměru inkasoval 2,37 branky na zápas. Do Švédska ho katapultovaly skvělé výkony právě v tygřím dresu, kde působil předchozí tři ročníky a zasáhl do 162 zápasů. Rozhodně tedy půjde o působiště, kde se bude cítit dobře.

Hlavní kouč neskrývá nadšení, že se 'čaroděj', jak se Kváčovi v Liberci přezdívá, vrátil zpět. „Petr zanechal v naší organizaci velkou stopu nejen díky svým výkonům na ledě, ale také díky popularitě, kterou u fanoušků má. Chtěl si vyzkoušet zahraniční angažmá, které pro něj přes slibný start nakonec nedopadlo úplně šťastně, přestože jeho tým získal stříbro. Ve chvíli, kdy začal uvažovat o návratu do Čech, jsme nemohli stát stranou a moc jsme o něj stáli. Přijde k nám obrovská kvalita do brány, Petr se zařadí mezi nejlepší gólmany extraligy. Jsem velmi rád, že se po ročním angažmá vrací zpátky domů,“ prohlásil Filip Pešán pro klubový web.

Fanoušci v liberecké Home Credit Areně se mohou opět těšit na tygří skoky Petra Kváči po vyhraných duelech.Zdroj: Jiří Princ/Bílí Tygři

Adam Musil

Dalším navrátilcem do liberecké organizace je sedmadvacetiletý útočník Adam Musil, který si na tři sezony 'odskočil' do Pardubic. Na východě Čech zapsal 165 startů, ve kterých posbíral 80 bodů za 39 gólů a 41 asistencí. Postupně ale ztrácel výraznou pozici v nabitém kádru a rozhodl se pro návrat na sever.

Pod Ještědem působil předchozí dvě sezony, než zamířil právě do Pardubic. V libereckém dresu zatím nastoupil do 112 duelů, vstřelil 26 branek a na 17 přihrál. V následujícím ročníku bude velmi pravděpodobně hrát důležitou roli a své statistiky tak nejspíše rozšíří o další zásahy a přihrávky.

„Adam je důrazný a poctivý hráč, který má vzorný přístup k zápasům i k tréninkům. Slibujeme si od něj zvýšený důraz v brankovišti soupeře a v neposlední řadě budeme využívat jeho velkou kvalitu na vhazování. Zatím jsme se dohodli na jednoletém působení a já budu doufat, že naši spolupráci přetavíme ve víceletý kontrakt,“ řekl pro web Bílých Tygrů kouč Filip Pešán.

Útočník Adam Musil se po třech letech v Pardubicích vrací k Bílým Tygrům.Zdroj: ČTK