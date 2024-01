Bílí Tygři vstoupili do utkání s Hradcem Králové skvěle a po necelých osmi minutách vedli už 3:0. Jenže dlouhé prostoje a vyprovokování hlavně od Olivera Okuliara, kterého si nakonec našel kapitán Tomáš Filippi a po faulu na jeho osobu byl vyloučen do konce utkání, je stálo zápas. Mountfield se vrátil do utkání a Liberec nakonec padl 3:4 po samostatných nájezdech.

Gól Jaroslava Vlacha na 2:0 přezkoumávalo nadvakrát video. Hráči při dlouhé pauze na střídačkách nevydrželi. | Video: DENÍK/Tomáš Honzejk

„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře a rychle jsme vedli 3:0. Pak se ale zápas zastavil extrémně dlouhým videem, vysvětlováním a stížnostmi, což nás vyvedlo z tempa, do kterého jsme pak nedokázali naskočit. To považuji za záchranu pro Hradec, protože věřím, že kdyby duel pokračoval v tempu, zvládli bychom ho lépe,“ smutnil hlavní kouč Tygrů Filip Pešán.

Autor druhého libereckého gólu se svým nadřízeným souhlasil. „Je to pro nás určitě zklamání. Za stavu 3:0 jsme si to představovali jinak. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Je to ale škoda, protože si myslím, že takový zápas by si zasloužil lepší tempo. Bylo by to pro oko diváka daleko lahodící, než furt čekat na to, aby se hrálo,“ pokrčil Jaroslav Vlach rameny.

Také on si uvědomoval, jak velkou ztrátou bylo vyloučení kapitána Filippiho. „Ztratili jsme lídra bodování a týmu. I za stavu 3:1 bychom si s tím měli daleko poradit. Tomáš nám samozřejmě chyběl v různých situacích, ať už to jsou přesilovky, oslabení, buly, kreativita… I tak jsme to podle mě měli dotáhnout do zdárného konce,“ zakroutil hlavou.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK (3:1, 0:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Hawryluk (A. Najman), 8. Vlach (Pérez, Šír), 8. Faško-Rudáš (A. Najman, Melancon) – 14. Blain (Okuliar, Miškář), 28. Eberle (Estephan), 35. Zachar, rozh. náj. Pavelka. Rozhodčí: Sýkora, Veselý – Svoboda, Klouček. Vyloučení: 10:10. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5696. Střely na branku: 27:46.

Sestavy:

Liberec: D. Král (Hrenák) – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Klíma – Vlach, Šír, Pérez.

Hradec Králové: Laurikainen (Lukáš) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs – Perret, Tamáši, Okuliar – R. Pavlík, Miškář, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Eberle (C) – Zachar, Lalancette, Jasper – Chalupa.