Nová extraligová sezona se rychle blíží a hokejové týmy tak vstoupily do poslední fáze přípravy, ve které je čekají první měření sil se soupeři. Zatím se ještě nehraje o body, přesto mohou být k vidění zajímavá utkání, jako to první v Home Credit Areně. Liberečtí hokejisté si v něm poradili s rivalem z Mladé Boleslavi jednoznačně 4:0.

Hokejisté Bílých Tygrů zahájili přípravu vítězstvím 4:0 proti Mladé Boleslavi. | Foto: Jiří Princ/BTL

V úvodním dějství se první diváci na tribunách lační po zimním sportu branky nedočkali. To druhá třetina byla na góly nejbohatší, když se postupně prosadili Oscar Flynn, Jaromír Pérez a Rayen Petrovický, který je pod Ještědem do konce srpna na zkoušku. Jedná se o 21 letého obránce, který naposledy působil ve finském celku Kiekko-Pojat. Na konečných 4:0 pak upravil Oscar Flynn svou druhou brankou v utkání.

Pro brankáře Dávida Hrénaka to byla vydařená premiéra v tygřím dresu, když si hned při prvním startu připsal čisté konto. Jak je zvykem, určitě to nebude mít zadarmo. „Nějaké sumy jsem už v kabině zaslechl, takže uvidíme, jestli to bude oficiální. Ještě s tím ale nemám žádné zkušenosti,“ řekl s úsměvem.

„První třetina byla trochu kostrbatější. Skákaly nám puky a vázla kombinace. Pořád jsme ještě v tréninkovém módu, ale během zápasu jsme se zlepšovali a byly z toho pohledné souhry, které se nám podařilo i zakončit. V téhle fázi přípravy jsme s předvedenou hrou spokojeni, ale samozřejmě si k tomu sedneme a budeme se chtít postupně s každým dalším utkáním zlepšovat,“ ohodnotil první přípravdý zápas asistent trenéra Jiří Kudrna pro klubový web.

Bílí Tygři Liberec - Mladá Boleslav 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Flynn (Budík), 26. Pérez (Faško-Rudáš), 31. Petrovický (Rychlovský, Flynn), 41. Flynn. Rozhodčí: Hribik, Veselý – Kajínek, Pohůnek. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.

Sestavy:

Liberec: Hrenák (Král) – Budík, Dvořák, Kolmann, Petrovický, Šedivý, Aubrecht – Klíma, Pérez, Faško-Rudáš – Flynn, Najman (C), Rychlovský (A) – Dlouhý, Šír (A), Mucha – Pekař, Plos, Gajda.

Mladá Boleslav:

Stuchlík (Růžička) – Jeřábek, Čech, Bernad (C), Štibingr, Moravec, Křepelka, Němec – Šmerha (A), Fořt, Suchý (A) – Gardoň, Hradec, Malínek – Vlasák, Závora, Stránský – Simon, Půček, Polák.