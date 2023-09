Ani třetí a poslední zápas na švýcarském turnaji La Coupe des Bains Tygři nedovedli do vítězného konce. Ba naopak schytali nejvyšší příděl, když podlehli domácímu celku z Lausanne 2:6. Navíc během turnaje přišli až o pět hráčů. Dle slov trenéra Filipa Pešána by se ale nemělo jednat o nic vážného.

Tygři podlehli v přípravě Lausanne 2:6. | Foto: Antoine Gauci

„Celý turnaj nás trápila koncovka. Bavili jsme se o tom v kabině, že je třeba šance využívat a tvrdě si za tím jít. Za celý turnaj jsme využili jenom jednu přesilovku, což je žalostně málo, soupeř nám ukázal lekci z produktivity, když využil hned dvě početní výhody za sebou a tím ten zápas zlomil. V závěru jsme ještě zkusili hru bez brankáře a inkasovali jsme přes celé hřiště. Celkový výsledek je tak dost krutý, ale pořád je na čem pracovat a přesilovky budou definitivně jedním z hlavních témat,“ prozradil Pešán pro klubový web, na co se zaměří se svými svěřenci.

Jedním z témat švýcarského turnaje byla také rozsáhlá marodka. „Přišli jsme během té doby asi o čtyři až pět hráčů, naštěstí se však nejedná o nic vážného. Museli jsme ale hrát na tři centry a dokonce mít půjčeného brankáře z Lausanne, protože Daniel Král má ještě problémy s okem. Doufám, že to vše bude v pořádku. Bohužel jsme doplatili na menší počet hráčů, které jsme na turnaj vzali,“ pokrčil trenér rameny.

Toto se jen tak nevidí, puk zůstal v masce Daniela Krále:



Slovenský brankář Dávid Hrenák si určitě také rád oddechne po náročném soustředění. „Byl to těžký týden. Na druhou stranu to je super, protože kdyby byla naše příprava až moc jednoduchá, tak by to nebylo nejlepší. Čím je příprava těžší, tím víc z ní můžeme vytěžit,“ věří nový muž s maskou v tygří smečce.

Liberecké hokejisty mrzí, že ve Švýcarsku nedokázali alespoň jednou zvítězit. „Přece jen vítězná mentalita je velmi důležitá, na druhé straně to ale pro nás byl těžký týden. Ať už co se týká cestování, přesunů na utkání nebo kvalitních soupeřů. Určitě to mohlo dopadnout lépe, ale vždy to taky může být i horší. Věřím, že se z toho do sezóny jen poučíme,“ uzavřel Hrenák.

Poslední přípravné utkání sehrají Bílí Tygři 8. září od 17:30 na ledě pražské Sparty.

Lausanne - Bílí Tygři Liberec 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 8. Glauser (Djoos, Jäger), 18. Sekáč (Pilut), 27. Fuchs (Suomela, Kovacs), 54. Kovacs (Djoos, Suomela), 57. Hügli (Suomela), 58. Holdener – 7. Klíma (Bulíř, Ivan), 31. Rychlovský (Šír). Rozhodčí: Piechaczek, Loïc – Steenstra, Baptiste. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0.



Sestavy:

Lausanne: Hughes (Punnenovs) – Djoos, Glauser, Genazzi (C), Pilut, Frick, Jelovac, Marti, Sidler – Sekáč, Suomela, Kovacs – Raffl, Rochette, Hügli – Fuchs, Jäger, Bozon – Solomäki, Almond, Holdener

Liberec: Hrenák (Metzger) – Budík, Ivan, McCoshen, Dvořák, Derner, Kolmann – Birner, Bulíř, Klíma – Mucha, Filippi, Faško-Rudáš – Flynn, Šír, Rychlovský – Vlach, Gajda