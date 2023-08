Liberečtí hokejisté se pod vedením kouče Filipa Pešána vydali v závěrečné fázi přípravy do Švýcarska, kde v rámci turnaje La Coupe des Bains sehrají tři zápasy. První z nich, proti domácímu celku Fribourg-Gottéron, prohráli těsně 3:4, když inkasovali v oslabení 21 vteřin před koncem zápasu. Na odpověď už tak nezbyl čas.

Ilustrační foto Bílých Tygrů. | Foto: Bílí Tygři Liberec/Marek Sekáč

„Fribourg je kvalitní tým a my to odzkoušeli na vlastní kůži. Myslím si, že hlavně nám mladým to trochu otevřelo oči a ukázalo, na čem máme pracovat. Bohužel byli lepší,“ hodnotil souboj se švýcarským protivníkem pro klubový web útočník Adam Najman.

Těsnou prohru okomentoval také Boris Žabka. „Byl to velmi rychlý hokej, Fribourg výborně forčekoval, čímž nás dostával pod tlak. Zejména v první třetině jsme s tím měli problémy, pak jsme si v kabině něco řekli a nějaké věci jsme změnili. V druhé třetině jsme měli pár gólovek, bohužel jsme je neproměnili. Hned na začátku se nám zranil jeden obránce, třináctý útočník Petr Gajda nám tedy pomáhal na beku, musím ale říct, že to zvládl výborně. Celkově zápas splnil to, co jsme od něj očekávali,“ pravil jeden z asistentů trenéra.

Zmiňovaný mladík Petr Gajda se pro web Bílých Tygrů rozpovídal o nezvyklé roli. „Tři čtvrtě zápasu jsem odehrál na beku. Byl to ale úplně jiný pohled na hokej a docela mě to i bavilo. Jinak hraju celý život jenom jako křídlo a párkrát možná na centru, ale vždy to bylo v útoku. Rozhodně jsem toho nacouval nejvíce za celý život,“ smál se útočník.

Další utkání na La Coupe des Bains:

1. 9. 20:15, soupeř Ambrì-Piotta (SUI)

2. 9. 18:00, soupeř Lausanne (SUI)

Fribourg-Gottéron - Bílí Tygři Liberec 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Gunderson (Mottet, Sörensen), 20. Sprunger (Schmid, DiDomenico), 49. De La Rose (DiDomenico), 60. De La Rose (Sörensen, Wallmark) - 5. Flynn, 28. Vlach, 56- Filippi (Faško-Rudáš). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.



Sestavy:

Fribourg-Gottéron: Rüegger (Berra) - Borgman, Diaz, Jecker, Gunderson, Streule, Dufner, Seiler - Mottet, Wallmark, Sörensen - DiDomenico, Schmid, Sprunger - Jörg, Bykov, Binias - Marchon, De La Rose, Bertschy.

Bílí Tygři Liberec: Hrenák (Král) - Ivan, Kolmann, McCoshen, Dvořák, Derner, Šedivý - Birner, Bulíř, Klíma - Pérez, Filippi, Faško-Rudáš - Flynn, Najman, Rychlovský - Vlach, Šír, Mucha.