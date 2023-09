Ani ve druhém utkání v rámci turnaje La Coupe des Bains se liberečtí hokejisté nemohli radovat z vítězství. Na první branku švýcarského celku ze čtvrté minuty ještě odpověděl kapitán Birner. Jenže Ambri-Piotta vstřelila po gólu také ve druhém a třetím dějství, zato Tygrům zvlhl střelecký prach a už skórovat nedokázali. Ve druhém utkání tak prohráli 1:3.

Bílí Tygři prohráli druhé utkání ve Švýcarsku s Ambri-Piottou 1:3. | Foto: Bílí Tygři/Jan Čermák

„Stejně jako první utkání bylo i tohle velice rychlé a svižné. Odehráli jsme parádní první třetinu, měli jsme v ní dobrý pohyb a hráli dobře na krátko a dostávali se do brankových příležitostí. Měli jsme spoustu výborných akcí a šancí i z obranného pásma. Když to vidím zpětně, tak tam byl i kus smůly v tom, že jsme dostali první gól a třetina skončila 1:1, ačkoliv jsme byli výrazně lepší než soupeř. Od druhé třetiny ale přidal a začal to být takový otevřený hokej. Vzadu jsme měli taková okýnka a soupeř nám to otočil. Ve třetí třetině jsme se sice snažili, ale bohužel už jsme nedokázali vstřelit branku, soupeř naopak ještě navíc jednu přidal. První třetina byla dobrá, ale soupeř byl přece jenom od druhé lepší. I díky lepší produktivitě vyhrál utkání,“ hodnotil prohru pro klubový web asistent trenéra Jiří Kudrna.

Jinak je ale s přípravou v zahraničí spokojen. „Zápasy ve Švýcarsku jsou velmi kvalitní a našemu týmu hodně dávají. Nestačí však hrát dobře a prohrát, chceme vyhrávat,“ usmál se hořce.

Také útočník Oscar Flynn si myslí, že jeho tým měl na lepší výsledek. „Soupeř na nás vlétl a nenechal nám ani metr ledu. Jeho kvalita navíc nebyla úplně ideální, takže občas to byla spíše taková honěná za pukem. Jejich mužstvo však bylo kvalitní a hra vyrovnaná. Bohužel nám tam nějaké góly napadaly a závěr vypadá takhle. Rozhodně tam ale byly šance na to, aby byl výsledek jiný,“ pokrčil rameny.

Jinak je ale také rád za měření sil se švýcarskými soupeři. „Ten zápas měl všechno, nechyběly v něm osobní souboje a byl to rychlý hokej. Takhle to má být, toto jsou ta utkání, která nás připraví do sezony, jen škoda toho výsledku, protože šance jsme měli. Musíme je proměňovat a nebýt zbrklí v krizových situacích,“ uzavřel Flynn.

Ambri-Piotta - Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Bürgler (Dauphin, Kneubuehler), 32. Dotti (Douay, Kostner), 46. Douay (Dotti) – 7. Birner (Bulíř). Rozhodčí: Tscherrig, Mollard – Gnemmi, Steenstra. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 587.

Sestavy:

Ambri-Piotta: Juvonen (Conz) – Terraneo, Virtanen, Pezzullo, Fohrler, Dotti, Wüthrich, Albis – Pestoni, Špaček, Lilja – De Luca, Dauphin, Eggenberger – Bürgler (C), Landry, Kneubuehler – Brüschweiler, Kostner, Douay – Marchand.

Liberec: Král (Hrenák) – Kolmann, McCoshen, Ivan, Budík, Derner, Dvořák – Klíma, Bulíř, Birner (C) – Faško-Rudáš, Filippi, Mucha – Rychlovský, Najman, Flynn – Gajda, Šír, Vlach.