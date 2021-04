Před odchodem do kabin nechal brankář Bílých Tygrů Petr Kváča propuknout své emoce naplno a vzteky praštil hokejkou o mantinel. „Měl jsem na mysli určité okamžiky před rozhodující brankou. Pokud to někdo viděl, ať si o tom udělá obrázek sám. Nebylo to tady fér,“ řekl maskovaný Tygr.

Jak přijmout takto frustrující porážku?

Připadám si jako mladší bratr sourozence, který slaví narozeniny. A já jsem ten utiskovaný, protože slavnostní den patří jemu. Myslím si, že to v Praze nebylo fér. Tohle je ale hokej. Je třeba se z toho dostat a pokračovat dál.

Zřejmě narážíte na rozhodčí. Bezprostředně po Řepíkově vítězném gólu v prodloužení jste cosi reklamoval u hlavního rozhodčího. O co vám šlo?

O tuto branku nešlo. Klobouk dolů před Spartou, jak tuto situaci zahrála. Měl jsem na mysli určité okamžiky předtím. Pokud to někdo viděl, ať si o tom udělá obrázek sám.

Které momenty máte konkrétně na mysli? Jedná se o vyloučení Radana Lence, po němž Sparta rozhodla?

Nebudu říkat konkrétní situaci. Pořád to ve mně je. Bylo to vyhrocené utkání. Pokračujeme dál, série nekončí, stále máme zápas k dobru a doma se to pokusíme už konečně ukončit. Pátý duel se protáhl, proto musíme kvalitně zregenerovat. Tohle musíme nechat za sebou.

Před začátkem semifinále byste vedení 3:2 na zápasy brali, ne?

Samozřejmě, že bychom to brali. Teď už musíme koukat zápas od zápasu, z minulých střetnutí si vzít to nejlepší. Budeme se rvát a chceme sérii ukončit. Když máme takovou šanci, tak proč ji nezužitkovat? V životě tolik možností už třeba nebude, tak proč to nevyužít teď?

Proč Liberec nastoupil tak ležérně? Až od druhé třetiny jste byli živější…

Soupeř má k dispozici videa, trenéry a reagují na vývoj zápasu a celé série. Čeká nás šesté utkání, takže už víme, co protivník hraje. Nepatrně změnili taktiku, my také. Nyní jsme prohráli 2:3, ale série se vrací k nám do Liberce.

Před gólem Michala Řepíka zazvonila za vámi tyčka, ale sparťané se radovali z gólu. Jak jste to viděl?

Hráč vypálil na bližší tyč, já vyrazil puk ramenem, slyšel jsem cinknutí a myslel si, že to byl gól. Mrknul jsem na rozhodčího, ten však rozpažil, takže se jelo dál. Kotouč se dostal na modrou čáru, odkud přišla střela a Řepík to tečoval na úrovni horní tyče. Klobouk dolů, jak to sehráli. Semifinále ale nekončí.

Náskok 3:0 byl sice dobrý počin, ale dorazit Spartu není snadné, že?

Podívejte se na Spartu a na nás. To je asi všechno, co bych k tomu řekl. Je to těžké, musíme to překonat. Jedná se o super sérii až na pár momentů. Stále však vedeme. Vlétneme na to znovu.