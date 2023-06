Třikrát a dost? Tak v tomto případě to rozhodně neplatí. Bývalý reprezentační kouč, který naposledy působil ve švýcarském celku HC Ajoie, se vrací na lavičku libereckého celku již počtvrté. Ve městě pod Ještědem působil již v sezoně 2008/2009 a poté v letech 2012-2013 a 2015-2019. To bylo zatím nejdelší, ale hlavně nejúspěšnější angažmá u Bílých Tygrů, jelikož v v ročníku 2015/2016 slavil s týmem zatím jediný mistrovský titul a v sezonách 2016/2017 a 2018/2019 skončili Tygři těsně pod vrcholem.

Filip Pešán se vrací na lavičku libereckých hokejistů. | Foto: Jiří Princ

Kdo se pohybuje kolem libereckého hokeje, slyšel tuto zprávu už někde v lednu či únoru letošního roku. Filip Pešán zpět v Home Credit Aréně? Od zmiňovaných měsíců to bylo ve městě na severu Čech spíše veřejným tajemstvím. Dnes už bývalý trenér Bílých Tygrů a dříve asistent právě Pešána Patrik Augusta o nahrazení jeho postu věděl. Přesto kolegiálně mlčel a s týmem pracoval na 100%, za což si zaslouží respekt. Stejně tak jako za všechny sezony, ve kterých vedl liberecké hokejisty jako hlavní trenér.

Teď nastává nová doba, nebo tedy spíše staronová. Fanoušci modrobílého celku jakoby se zatím úplně nedokázali shodnout, jestli tento krok vítají či nikoliv. Jeden tábor přijal tuto zprávu s nadšením a hlásá, že je to přeci nejúspěšnější trenér, který kdy v organizaci působil a je jediný, kdo týmem došel až na vrchol. Opačná strana zase hlásá, že už tento vztah nemá co nabídnout a chtělo by to oživení v podobě nové tváře.

Pešán je zpět. Pro mě je to návrat domů. Těšil jsem se moc, říká s radostí

Kdo bude mít nakonec pravdu, samozřejmě ukáže až čas, jak už je v životě zvykem. Jisté je ale jedno, osoba v podobě Filipa Pešána vždy přitáhne pozornost médií, fanoušků a sponzorů. A právě to může být také jeden z důvodů, proč Bílí Tygři sáhli po tomto trenérovi s obrovským množstvím zkušeností. Tím hlavním je ale nepochybně víra v další extraligové prvenství a návrat Liberce na hokejový vrchol.