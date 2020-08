Pražané měli vstup do turnaje poněkud rozpačitý. Nejprve doma podlehli Plzni 3:4 v prodloužení, aby vzápětí porazili České Budějovice 5:2. Následně sice nestačili na Kladno (2:3), ale od té doby jedou jako dobře namazaný stroj. V Plzni vyhráli 5:1, v Českých Budějovicích 5:2 a před vlastními fanoušky přemohli Kladno 3:1.

Sparta tak opanovala základní skupinu A, kde nasbírala třináct bodů. Už v přípravě tak všem soupeřům dala jasně najevo, že se s ní musí pro letošní sezonu počítat. Hokejisté s velkým písmenem S na hrudi by rádi vrátili do hlavního města extraligový titul, který naposledy získali v roce 2007. To je na značku, jakou je Sparta, hodně dlouhé čekání.

Sparťané před nadcházejícím ročníkem udělali několik změn v kádru. Mužstvo posílil nadějný brankář Jakub Neužil z Kadaně, obránce Radek Jeřábek ze Vsetína a trio útočníků Ladislav Zikmund z Kladna, Tomáš Šmerha ze Slavie a Roman Horák ze švédského Växjö. Právě Horák je největší posilou pražského klubu.

Z něj naopak odešli Kevin Klíma (Mountfield HK), Ville Koistinen (HPK Hämeenlinna), Jiří Smejkal (Tappara Tampere), Jeremie Blain (Mountfield HK), Vladimír Růžička (Mountfield HK), Roberts Bukarts (Severstal Čerepovec) a Jiří Černoch (Karlovy Vary).

Tým mají na povel zkušení trenéři Miloslav Hořava a Josef Jandač. Právě Jandač má za sebou libereckou minulost, neboť Bílé Tygry dovedl v roce 2002 do extraligy. Z hráčů zanechali svoji stopu pod Ještědem Marek Kvapil a Michal Řepík.

Liberec měl na rozdíl od Sparty vynikající úvod v Generali Česká Cupu. Nejdříve totiž zvládl přestřelku v Karlových Varech, kde bral dva body za výhru 5:4 v prodloužení. Poté doma přetlačil Mladou Boleslav 2:0 a mohlo se zdát, že si Tygři dojdou v pohodě pro postup ze základní skupiny B.

Opak byl ale pravdou. Hned v dalším duelu totiž Liberec schytal debakl v Mladé Boleslavi 2:8 a následně nedokázal překonat obranu Litvínova (0:1). V Litvínově urval výhru 4:3 po samostatných nájezdech a udržel si naději na postup. Ve své aréně ale musel porazit Karlovy Vary v základní hrací době, což se nakonec podařilo (1:0).

Ve skupině tak obsadil konečné druhé místo, když nasbíral 10 bodů. Ve čtvrtfinále tak poměří síly s pražskou Spartou. Hrát se bude na dva zápasy formátem známým z Ligy mistrů. Důležité tak bude celkové skóre z obou vzájemných střetnutí.

Také v tygří kabině došlo k přesunům. Do Liberce se stěhovali Tomáš Rachůnek a Dávid Gríger z Karlových Varů, Petr Kváča z Třince, Mislav Rosandič z Hradce Králové, Tomáš Filippi z Magnitogorsku a Jaroslav Pavelka z Plzně.

Sever Čech opustili Dominik Hrachovina (Tappara Tampere), Libor Hudáček (Nižněkamsk), Lukáš Krenželok (Vítkovice), Jan Ordoš (Oskarshamn), Marek Schwarz (Mladá Boleslav), Justin Peters (neznámo), Rostislav Marosz (Kladno/Vítkovice), Roman Graborenko (Nižněkamsk) a Oldrich Kotvan (Karlovy Vary).