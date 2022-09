„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, po druhé třetině jsme šli do kabin se stavem 1:3. Něco jsme si k tomu řekli, protože ty góly jsme jim dost darovali, hlavně v útočném pásmu nesmíme takové chyby dělat. Ale nebyla tam zase taková bouřka. Důležitý pak byl gól na 2:3. Diváci pak byli na naší straně, hnali nás a my vyrovnali. Nakonec máme dva důležité kluby,“ oddechl si Frolík.

Ten ani proti svému Kladnu nemusel vypisovat speciální prémie, spoluhráči z Liberce to udělali za něj. „Kluci mi to hned spočítali, něco to stát bude. A bude to trochu dražší,“ usmál se odchovanec Kladna, které o něj v létě zájem neprojevilo.

A ta se za ní rodina musí jezdit dívat na sever Čech, teď ho prý viděla po delší době naživo. „Pro mě je to přece jen speciální zápas, navíc přijeli rodiče i další rodina. Ale já to mám tak, že se proti každému vždycky snažím hrát úplně stejně. Teď jsem v Liberci, hraju pro ně a snažím se makat pro tým,“ hlásil reprezentant, i když poslední akce v národním týmu, olympiáda, se mu nepovedla stejně jako švýcarské angažmá. Kvůli pandemii koronaviru v podstatě pár let skoro nehrál, ale teď se někdejší vítěz Stanley Cupu s Chicagem postupně dostává do staré pohody. „Cítím, že už se to zlepšuje, že si zvykám na rychlost ligy, na timing. Mám za sebou nějakých sedm zápasů a posun tam je, ale snad to půjde ještě lépe,“ věří.

Liberec - Kladno 4:3 SN (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Frolík (Filippi), 42. Vitásek (A. Najman), 45. Frolík (Filippi), rozh. náj. Birner – 13. Beran (Zikmund), 37. Procházka (Michnáč), 39. Beran.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Král) – Balinskis, Melancon, Derner, Rosandić, Vitásek, J. Dvořák, Aubrecht – Birner (A), Bulíř (C), Faško-Rudáš – Ordoš, Filippi, Frolík – Vlach, Jelínek (A), Flynn – Rychlovský, Šír, A. Najman.

Rytíři Kladno: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Brodecki – Procházka, Klepiš, Michnáč – Filip, Zikmund (A), Beran – Bláha, Indrák, Melka.

