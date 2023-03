Liberecké hokejisty čeká rozhodující zápas o postup z předkola play off extraligy, proti Plzni se budou muset obejít bez jednoho z lídrů Michaela Frolíka. Zkušený forvard obdržel jednozápasovou stopku za nedělní zákrok na plzeňského Samuela Bittena. Bílí Tygři i bez hráče se zkušenostmi z NHL nechtějí dopustit první čtvrtfinálovou absenci od roku 2015. Pátý zápas začíná v Home Credit Areně od 19.00.

Liberecký útočník Michael Frolík dostal jednozápasový disciplinární trest a dnes bude proti Plzní v pátém utkání předkola play off chybět. | Foto: ČTK

„Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík se na základě podnětu plzeňského klubu zabýval ve zkráceném řízení jednáním hráče Michaela Frolíka v nedělním duelu Plzeň – Liberec. Hostujícího útočníka potrestal nepodmíněným zastavením činnosti na jedno utkání za vražení na mantinel," uvedla APK LH na svém Twitteru.

Frolík dostal v neděli dvouminutový trest v 11. minutě prodloužení za faul na Samuela Bittena. Otřesenému kanadskému útočníkovi museli z ledu pomoct spoluhráči. Plzeň přesilovku využila zásluhou Jakuba Poura, který domácím zajistil vítězství 2:1. A vynutil si zápas číslo pět.

Svěřenci libereckého trenéra Patrika Augusty, kteří ani po sérii devíti výher neproklouzli do top čtyřky tabulky, která měla jistotu 1. kola play off, byli považováni za největšího favorita předkola play off. Plzeň se však po bídném konci základní části, kdy se po deseti porážkách v řadě propadla až na dvanácté místo, nevídaně zvedla. V neděli odvrátila liberecký mečbol, a tak se pod Ještědem rozhodne až dnes.

Frolda, neboli The Baby Jágr, je pravým křídlem druhého libereckého útoku. V probíhající sezoně zapsal už 25 kanadských bodů. Ve 48 utkáních základní části dal 10 gólů a přidal 14 asistencí, ve čtyřech kláních předkola s Plzní přidal jednu branku.