Tygři hráli nedlouho po začátku zápasu přesilovku, ale Bulíř s Lencem si na Machovského nepřišli. Liberec byl střelecky aktivnější, ovšem všechny pokusy Machovský zpacifikoval. V první třetině se hrála urputná bitva plná osobních soubojů, přičemž bylo znát, že nikdo nechce udělat chybu.

„Neřekl bych, že by to bylo zásadní. Puk přišel na nohu, přikopl jsem si ho na hokejku, ale už jsem ho nezvedl. Je to škoda, byla to velká šance. Podobné potřebujeme využívat. V té první možnosti byla škoda, že jsem netrefil bránu. Může se zdát, že zápas je nervózní. V sérii ale stále vedeme, takže můžeme mít trochu chladnější hlavy a využít nějakou příležitost,“ řekl o první přestávce útočník Bílých Tygrů Radan Lenc.

Zkraje druhé části nahrál Gríger na druhou stranu útočného pásma Bulířovi, jehož teč Machovský s námahou vyrazil. Sparta se pak ocitla pod tlakem Musilovy formace, leč skóre zůstalo nezměněno. Vzápětí se už stav pohnul. Lukáš Rousek se dostal za libereckou obranu a tváří v tvář Kváčovi nezaváhal.

S Libercem pak bylo ještě hůř. Při nedorozumění v obranném pásmu se kotouče zmocnil Řepík a po jeho nabídce propálil Kváču Roman Horák. „Nechali hodně místa pro kombinaci, což jsme dokázali využít. Oni už asi nemohli, na ledě byli minutu. V předchozích zápasech rozhodovaly přesilovky, na to jsme se zaměřili,“ přiznal sparťanský útočník Lukáš Rousek.

Po přestávce dostali domácí k dispozici přesilovou hru, kterou využil po krásné souhře Dávid Gríger. Liberec se tak rázem ocitl zpět ve hře. Záhy bylo vyrovnáno. Dávid Gríger se natlačil až před Machovského, za jehož záda procedil puk a začalo se od začátku. Za stavu 2:2 dospěl duel podruhé za sebou do prodloužení.

Bílí Tygři byli v úvodu nastaveného času živější, ale museli myslet i na zadní vrátka. Kváčovu pozornost zajímavě vyzkoušel Tomášek. Když už se zdálo, že se znovu uskuteční druhé prodloužení, napřáhl při ponechané výhodě Jan Košťálek a vrátil sérii ještě jednou do Prahy.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Viděli jsme velkou bitvu se smutným koncem pro nás. Je to těžké prohrát podruhé v prodloužení. Věřím, že naše mužstvo je silné a má velký charakter. Připravíme se na další zápas.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Budu maximálně stručný. Neskutečný boj. Musím říct, že hokej se mi strašně líbil. Bylo tam všechno.“

Semifinále play-off Tipsport extraligy – 6. zápas

Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 2:3 v prodloužení (0:0, 0:2, 2:0 – 0:1)

Branky a asistence: 48. Gríger (Lenc, Birner), 50. Gríger (Birner, Rosandič) - 28. Rousek (Řepík), 35. Horák (Řepík), 78. Košťálek. Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Lederer, Hynek. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Hráno bez diváků. Stav série: 3:3.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Musil, Birner – Bulíř, Gríger, Najman – Špaček, Jelínek, Vlach – Dlouhý, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

HC Sparta Praha: Machovský (Salák) – Košťálek, Němeček, Jandus, Polášek, Němec, Dvořák, Jurčina – Řepík, Horák, Rousek – Forman, Sobotka, Tomášek – Dvořáček, Pech, Buchtele – Zikmund, Sukel, Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.