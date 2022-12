Proti Vítkovicím šli sice díky Bulířovi do vedení, bod ale musel v 54. minutě zachraňovat Faško-Rudáš.

V poslední minutě prodloužení byl ve veliké šanci Peter Mueller, ale Kváča tento souboj vyhrál. Na řadu tak přišly samostatné nájezdy. V nich prosadili je hostující Marosz a Bukarts.

S výkonem jsem spokojený, ale rozhodly přesilovky. Všichni hráči pracovali, vypadalo to velice slušně. Bohužel nejsme spokojeni s výsledkem, chceme a potřebujeme vyhrát každé utkání. Měli jsme to utkání přelomit na naši stranu o hodně dříve. Ve druhé třetině jsme měli tři přesilovky za sebou, zasloužili jsme si je. Měli jsme tlak, dobře jsme se pohybovali, ale bohužel, jak se trápíme s přesilovkou od začátku sezony, tak dnes. I když jsme v ní dali první gól, tak nám více nepomohla. Vítkovice jsou velice kvalitní mužstvo, sehráli jsme velice slušné utkání. Zlepšení tam je, ale chceme ještě větší a chceme se dostat výš,“ řekl po utkání Patrik Augusta, kouč Liberce.

Severočeši tak z posledních třech zápasů vydolovali sedm bodů, v tabulce jsou devátí. Vítkovice po zaváhání Pardubic poskočili na první místo.

„Chtěli jsme vstoupit do zápasu tím, že budeme hrát disciplinovaně. Hned ve třetí minutě jsme ale udělali faul, který soupeř potrestal a hrozně těžce se potom hrálo. Druhá třetina se nesla ve stejném duchu. Do desáté minuty jsme měli tři vyloučení. Práce speciálních týmů na oslabení a brankář Stezka nás udržely ve hře. Ve třetí třetině jsme dali gól v přesilovce a věřili jsme, že bychom mohli odvézt body. V prodloužení opět parádní práce v oslabení a výborný Stezka. Jsou to velice těžce vydřené dva body a jsme za ně rádi,“ ocenil výhru Radek Philipp, trenér Vítkovic.

Už dnes se Liberec představí opět na domácí půdě. Od 18 hodin přivítá rozjetou Spartu, která vyhrála posledních šest zápasů.

Zapojte se do dražby speciálních dresů



Bílí Tygři v bronzovou neděli oblékli proti Vítkovicím speciální vánoční dresy, kterými podpořili Jedličkův ústav Liberec. Mezi klienty libereckého ústavu je celá řada velkých fanoušků Bílých Tygrů, kteří nechybí na žádném domácím utkání a navzdory svému handicapu Tygry podporují. Tygři se proto rozhodli jim jejich podporu oplatit. Speciální dresy budou následně vydraženy a výtěžek této aukce bude věnován libereckému Jedličkovu ústavu. Částka z dražby bude navýšena o příspěvek kabiny A-týmu, klubu a Nadace SYNER. Dražby se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na internetových stránkách www.sportovniaukce.cz. Vyvolávací cena každého dresu je stanovena na 1 500 Kč. Minimální výše příhozu je 100 Kč. Přestože oficiální konec aukce je naplánován na sobotu 10. prosince v 19 hodin, jednotlivé dražby se mohou protáhnout.