„Pro nás je to zatím úplná katastrofa, máme velké problémy s tím, dát dohromady nějaký počet hráčů. Dva klíčoví hráči jsou po operaci, máme v týmu hodně policistů, jsou tady i studenti. Ve třetím zápasem budeme mít zase velké potíže, dát to do kupy. To nás provází defacto celou sezonu,“ kroutil hlavou Jiří Vykoukal, vedoucí libereckého Slavoje.

V poměrně složité situaci jsou po dvou porážkách lomničtí hokejisté, kteří sice v obou duelech s Turnovem vedli, ale nakonec podlehli venku 2:5 a doma díky ztracené třetí třetině 5:6.

„Za dvě výhry jsme samozřejmě rádi, kluci makali až do konce. Oproti konci základní části se naše výkony zlepšily. Lomnice vše vsadila na svého brankáře a dobrou obranu. Ale dle inkasovaných branek jim to zatím moc nevychází. Druhé utkání jsme zlomili doslova v poslední minutě, těsně před tím Lomnice vyrovnala. Doufáme, že na domácím ledě sérii ukončíme,“ pravil Vladimír Jágr, předseda HC Turnov.

„V prvním utkání jsme výborně zvládli první třetinu. Byli jsme dobře připraveni a dodržovali herní systém. Zlom v utkání přišel ve druhé třetině inkasováním dvou branek po sobě. Ve třetí třetině jsme soupeře dotáhli na 3:2, měli jsme snahu otočit utkání v náš prospěch. Inkasováním čtvrtého gólu jsme museli hru ještě více otevřít. Ve druhém utkání soupeř dotahoval naše vedení a věřil jsem že zvítězíme. Kluci hráli dobře. Ve třetí třetině nás srazily oslabení a individuální chyby. Závěr utkání byl nervózní. Hokej hrajeme pro diváky, pro radost a společné prožitky z vítězství. Bodový odstup prvních tří týmu po základní části ukazuje na jejich kvalitu. Ve středu chceme vyhrát, klukům věřím, je to skvělá hokejová parta,“ řekl lomnický trenér Ludvík Berger.

Třetí zápasy se hrají ve středu 2. března. Od 18 se startuje v Jičíně, od 19 v Turnově.