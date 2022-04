Plzeň byla blízko třetí výhře, která by je ještě více posunula k mistrovskému poháru. Nezvládla však poslední dějství, ani následné prodloužení.

„Dneska jsme byli příšerní. To, že jsme vedli 2:0 a 4:2, nemění nic na tom, že jsme předvedli ostudný výkon. Mysleli jsme si, že si můžeme zahrát hokejíček, neměli jsme pokoru a jen to celé směřovalo k tomu, že to takto dopadne. Chlapci si musejí nastavit hlavy zase zpátky a opět začít hrabat, protože ten zápas jsme tady dneska nechali," zlobil se Petr Vojan, kouč Plzně.

Čtvrté finálové utkání se hraje dnes v Plzni od 17 hodin.

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:5 pp (2:0, 2:2, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Malát (Slanina), 12. Dvořák (Soukup, Kopic), 37. Slanina (Adamec, Malát), 40. Malát (Kremláček, Adamec) – 24. Měchura (Jiruš, Jansa), 38. Šedivý (Nezbeda, Zajíček), 42. Jenčovský (Pavlík), 47. Cikhart (Hampl, Měchura), 64. Kovář (Zajíček).

Liberec: Vopravil (Král) – Hampl, Starý, Šedivý (A), Hladík, Patzelt, Böhm – Leden, Nezbeda (C), Jansa, Pavlík, Kříž, Jiruš, Měchura (A), Cikhart, Jenčovský, Zajíček, Gajda.