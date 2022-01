A k radosti šelem ji obstaral Tomáš Filippi. Zdatný technik na sebe vzal zodpovědnost při trestném střílení za faul na Jelínka, precizním bekhendovým blafákem nedal Svobodovi šanci a poslal Tygry do vedení.

Jenže byl to právě Filippi, kdo Severočechy následně oslabil a dal domácím příležitost k vyrovnání. Přesilovou hru využil Filip Přikryl. Do kabiny však přece jen odcházel spokojenější Liberec, když Jan Šír dorazil do sítě vyraženou dělovku Jakuba Rychlovského.

Ve třetí části Škoda tlačila, ovšem liberecká defenziva byla pevná jako zeď. A jeden z jejich základních stavebních kamenů přiblížil Tygry třem bodům. T.J. Melancon napřáhl ke střele od modré čáry, do níž ještě vložil hůl Jaroslav Vlach. Jeho teč byla nakonec pro Západočechy fatální.

Samotný závěr totiž svěřenci Patrika Augusty zvládli s velkým přehledem. V poslední minutě navíc pečetil libereckou výhru trefou do prázdné brány Dávid Gríger, a tak se šelmy mohly radovat z cenného vítězství 4:1.

Patrik Augusta: „Hodnotí se mi to díky vítězství dobře. Po dlouhé době jsme celých šedesát minut hráli dobrý pracovitý hokej bez větších chyb. Dařilo se nám, vytvářeli jsme si šance, některé jsme i proměnili. Dokázali jsme navíc kromě jedné šťastné teče ubránit přesilovky soupeře a nic víc jsme mu nedovolili. Tím jsme si to naklonili na naši stranu. Byli jsme aktivní a dobře napadali. Gratulace hráčům do kabiny.“

Miloš Říha: „První a třetí třetina byla poměrně vyrovnaná, byť soupeř byl silnější v osobních soubojích i na buly. Z toho plyne i to, že měl více ze hry. Ve druhé třetině byl rozdíl markantní. Předčili nás ve všech činnostech. Soupeř zvítězil zaslouženě. Tým se mění každý den, není to pro nás příjemné. Je to těžká situace. Ve druhé třetině nám kvůli vyloučením chodilo do hry asi šest útočníků, akorát se uvaří. Ale určitě se na to nevymlouváme, musíme pracovat s tím, v jakém složení jsme.“

Plzeň - Liberec 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 29. F. Přikryl (Bulíř, Čerešňák) – 26. Filippi (TS), 37. J. Šír (Rychlovský, Kolmann), 53. J. Vlach (Melancon, Kolmann), 60. Gríger (Filippi, Birner).

Rozhodčí: Lacina, Pražák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000. Střely na branku: 26:37. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:4.

Liberec: Kváča – M. Rosandić, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner, J. Šedivý, Aubrecht – Birner (A), Filippi, A. Najman – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, Faško - Rudáš.

JAN KOUSAL