„Nemyslím si, že by nás to mělo nějak poznamenat, v minulé sezoně jsme vedli se Spartou 3:0 a o našem postupu jsme rozhodli až v sedmém zápase na Spartě,“ připomněl loňské drama liberecký útočník Jan Šír. „Nevidím důvod, proč by se nám to nemohlo povést i tentokrát,“ burcuje jeho zkušený spoluhráč Jaroslav Vlach.

Kometa odkopla víko rakve! V thrilleru srovnala s Libercem

Kometě se ve čtvrtém zápase povedl obrovský obrat, ještě v 53. minutě prohrávala 0:2, dvěma góly za 47 vteřin vyrovnala a v čase 56:32 vstřelil vítězný gól Petr Holík.

„Budou zase rozhodovat maličkosti a bude to velký boj,“ ztotožnil se s jeho názorem brněnský obránce Tomáš Bartejs, autor dvou gólových asistencí.

„Prohráli jsme čtvrté utkání podobným způsobem, jako prohrála Kometa druhý duel u nás. Jdeme do pátého utkání a nic lepšího v této sérii nemůže být. V závěru zápasu nám na ledě chyběl zraněný obránce Derner, což mohlo mít vliv na inkasované góly. Nemyslím si ale, že by v pátém utkání byla výhoda na straně Brna. Oba týmy jsou zkušené. Začíná se od nuly. Jakmile se hodí buly, tak to z hráčů spadne a rozdají si to o postup,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

„Jsem rád, že máme šanci bojovat v pátém zápase o postup do čtvrtfinále. Absence Muellera byla znát při přesilovkách. Naši ofenzívu podpořili obránci a vyšlo nám to. Za stavu 2:2 jsme byli rádi, že bylo vyrovnáno, euforii přinesla třetí branka,“ uvedl Jiří Kalous, kouč Brna.

Rozhodne se na severu. „Je pravda, že máme na čem stavět. Navíc budeme hrát doma, fanoušci nás poženou. Kometa má ale taky zkušený tým, který toho má hodně za sebou. V pátém zápase do toho dáme vše a uděláme maximum proto, abychom postoupili,“ dodal Vlach.

Prodej vstupenek:

Prodej vstupenek na 5. zápas předkola play-off, který se hraje ve čtvrtek od 19.00, odstartoval ve středu ráno, a to online v síti Ticketportal.

Předkupní právo na sedadla majitelů permanentních vstupenek bylo možné využít až do půlnoci. Zároveň však probíhal také volný prodej, a to všech sedadel neobsazených permanentkou. Ve čtvrtek 17. března bude Rotunda před utkáním otevřena již od 12 hodin.

Vstupenky na předkolo play-off jsou prodávány od 250 Kč do fanklubu do 460 Kč do ČS Klubu. Dětská vstupenka pro děti do 140 cm je k dostání za 50 Kč do běžných kategorií a 100 Kč do ČS Klubu. Pro vozíčkáře a držitele karet ZTP/P je vstupenka tradičně za 50 Kč s možností doprovodu za 1 Kč.