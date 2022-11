Domácí Kohouti tým ze severu Čech přestříleli, navíc byli na ledě disciplinovanějším celkem. Olomouc udeřila hned dvakrát v přesilové hře. „Nemám dnes moc co hodnotit. Utkání jsme si prohráli vlastní nedisciplinovaností, která byla obrovská. Naservírovali jsme soupeři přesilovky, které proměnil a utkání vyhrál. Fauly, při kterých jsme soupeři vysekli hokejky, byly naprosto nesmyslné. A to, že pak diskutujeme s rozhodčími, je snad ještě horší. Možná je v hlavách hráčů určitá frustrace z toho, že nedokážeme zvládat vyrovnané zápasy, ale pro mě je čistá hlava naprostý základ. Pokud ji mít nebudeme, nemůžeme pomýšlet na to, že bychom začali zápasy vyhrávat. V Olomouci jsou vždy těžké zápasy a dnešek nebyl výjimkou. Domácí hráli výborně a my jsme se jim snažili vyrovnat v bojovnosti, ale sami jsme se připravili o možnost dnes vyhrát,“ sportovně přiznal Patrik Augusta, liberecký trenér.