Osmnáctým kolem pokračovala také nejvyšší hokejová soutěž. Zatímco na jedenáctý Litvínov čekal nadmíru těžký úkol, na svém ledě vyzval třineckého lídra, Liberec měl úlohu jednodušší. Dvanáctý tým tabulky hostil desáté Karlovy Vary.

Litvínov doma podlehl lídrovi z Třince 2:5. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Cheza držela s favoritem krok do poloviny zápasu. Na první trefu Petra Vrány reagoval Hrbas, na druhý zásah třineckého útočníka odpověděl Demel. Pak už však vedli monolog pouze Slezané, ještě do konce druhé třetiny zajistil vedoucímu celku extraligy náskok Roman, v závěru zápasu jistili výhru Adámek a do prázdné branky Dravecký.