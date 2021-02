Do utkání sice aktivněji vstoupili Litvínovští, ovšem o první změnu skóre se postarali Liberečtí. Radan Lenc objel branku s Pospíšilem na zádech, domácí útočník však neudržel stabilitu a Lenc střelou na bližší tyč potvrdil status nejlepšího kanonýra týmu. Hosté byli blízko k dalšímu gólu po průniku Pavlíka.

„Ani nevím, co se tam přesně stalo. Puk vyplaval před bránu. Jsem rád, že jsem se k němu dostal a prosadil jsem se. Vůbec jsem se na bránu nedíval. Snažil jsem se co nejrychleji zakončit. Jsem potěšen, že mi to padá do branky. Každým gólem pomůžu týmu, abychom vyhráli. Je to hodně o střelbě,“ řekl o přestávce střelec Radan Lenc.

Tygři měli znamenitý nástup do druhé části. Hanousek nahodil puk do prostoru slotu, kde stál Michal Birner, který jeho nabídku tečoval za Godlova záda. Ve 28. minutě vedl Liberec už 3:0. Najman zpoza branky přenechal puk Musilovi, který viděl dobře najetého Dávida Grígera, jenž pouze nastavil hokejku, od které se touš odrazil za brankovou čáru.

Verva mohla snížit hned vzápětí, avšak Žejdl místo rány do opuštěné klece volil ještě zpětnou přihrávku. Litvínov se přeci jen dočkal. Patrick Kudla vypálil od modré čáry a černá pryž skončila až za Kváčou.

„Trenér se mě ptal, proč jsem nestřílel. Sám nevím proč. Nevšiml jsem si, jak je gólman postavený a ještě jsem vracel přihrávku. Liberec je lepší v detailnějších věcech, jako je přechod středního pásma. Vytahujeme se více, než bychom měli a oni nás přečíslují,“ uvedl o druhé pauze litvínovský forvard Lukáš Žejdl.

Ve třetím dějství se nechal vyloučit Štich a přesilovou hru využil přesnou střelou z kruhu Michal Birner, jehož trefu ještě musel posvětit videorozhodčí. Záhy napřáhl Jaroslav Vlach, který pátým gólem vyhnal Godlu z branky. Liberec stále neměl dost. Radovan Pavlík v situaci dvou na jednoho zvolil přímé zakončení a vymetl pavučinky ze Zajíčkovy klece.

Liberec si poradil s Litvínovem vysoko 6:1.

„První třetina nebyla od nás špatná, ale Liberec nám dal lekci z produktivity. Do šancí se dostaneme, ale vracíme přihrávky zpátky, jako kdybychom byli na exhibici. Nebyl to špatný výkon z naší strany, ale chybí nám střelba,“ litoval útočník Litvínova Patrik Zdráhal.

„Porážka s Olomoucí nás mrzí, ale teď byl nový zápas. Řekli jsme si, že půjdeme nanovo a zvládli jsme to dobře. Na Lukeše s Hüblem jsme se nijak zvlášť nechystali, ovšem před zápasem jsme si říkali, že si na ně musíme dát pozor,“ pronesl liberecký útočník Jaroslav Vlach.

Tipsport extraliga – 42. kolo

HC VERVA Litvínov – Bílí Tygři Liberec 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Branky a asistence: 31. Kudla (Zygmunt, Jarůšek) - 6. Lenc (Rosandič, Hanousek), 21. Birner (Hanousek, Rosandič), 28. Gríger (Musil, Najman), 47. Birner (Lenc, Knot), 48. Vlach (Jelínek), 56. Pavlík (Jelínek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

Sestavy

HC VERVA Litvínov: Godla (48. Zajíček) – Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, Irving, Ščotka, Kudla – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – P. Zdráhal, Žejdl, Látal – Zygmunt, M. Hanzl, Jarůšek – L. Stehlík, Gerhát, Jícha. Trenér: Országh.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) - Vitásek, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Kunst, Kolmann, Štibingr – Birner, Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek, R. Pavlík – Rychlovský, Šír, Průžek. Trenér: Augusta.