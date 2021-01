/FOTOGALERIE/ Hokejisté Liberce vyhráli v zápase 38. kola extraligy na ledě Zlína 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali v devátém utkání v řadě. Sedm z nich Severočeši vyhráli. Utkání rozhodl v osmé sérii nájezdů Jaroslav Vlach. Liberec tak porazil Zlín poprvé v sezoně.

Extraligoví hokejisté PSG Berani Zlín (ve žlutém) v pátetečním 38. kole doma vyzvali libereské Bílé Tygry. | Foto: Deník / Martin Břenek

Po deseti dnech se liberečtí hokejisté znovu vydali do Zlína, kterému měli co oplácet. Do utkání vstoupili lépe Tygři, kteří se zásluhou Adama Najmana ujali vedení už ve třetí minutě. V čase 11:56 vyrovnal Jakub Svoboda a začínalo se od začátku.