Liberec začal na jihu Moravy hodně špatně, protože inkasoval už po třinácti sekundách z hole Filipa Krále. Ještě v první třetině zvýšili na 3:0 pro Kometu Karel Plášek a Silvester Kusko. Po bezbrankové druhé části snížil Mislav Rosandič. Pouhé čtyři vteřiny před závěrečnou sirénou uzavřel skóre Peter Mueller.

Bílí Tygři opustili elitní čtyřku v tabulce, na kterou momentálně ztrácí bod.

„Hodnocení je jednoduché – rozhodla první třetina, po níž jsme prohrávali 0:3. Pak jsme se tlačili do útoku, ale Kometa dobře bránila a těžko jsme se prosazovali. Měli jsme nějaký optický tlak, ale hokej se hraje na góly, který se nám podařilo vstřelit až v poslední třetině. Už jsme nenašli sílu, abychom utkání vyrovnali,“ konstatoval trenér Liberce Patrik Augusta.

„Na průběhu utkání se projevilo hned první střídání, v kterém jsme dali gól. Od zápasu jsme čekali libereckou kvalitu, kterou soupeř potvrdil. Hrají na oko líbivý hokej, jsou silní na puku, ale my jsme se s tím vypořádali. Nepouštěli jsme je ke střelám ze slotu, hlídali střední pásmo. Z toho jsme měli brejky, které jsme využili. První třetina skončila 3:0, což byl pro nás velmi komfortní náskok. Průběh zápasu už pak byl jen odrazem první třetiny. Hráli jsme to, co jsme potřebovali," řekl asistent kouče Komety Jan Zachrla.

Tipsport extraliga - 48. kolo

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. F. Král (Zaťovič, Mueller), 14. Plášek, 19. Kusko (Schneider, Bondra), 60. Mueller (P. Holík, Schneider) – 53. Rosandić (Kolmann, Bulíř). Rozhodčí: Obadal, Šír – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 2:4, navíc Kusko (KOM), Vlach (BTL) a Vitásek (BTL) - 10 minut za nesportovní chování. Využití: 1:0. Střely na branku: 21:28. Průběh utkání: 3:0, 3:1, 4:1.

HC Kometa Brno: Vejmelka - F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs - Zaťovič (C), Holík, Mueller - Plášek, V. Němec, Klepiš (A), Valský, Rákos, Vincour, Bondra, Kusko, Schneider. Trenér: Zábranský.

Bílí Tygři Liberec: Kváča - Vitásek, Knot, Rosandič, Kolmann, Derner, Hanousek - Birner (A), Gríger, Lenc - Rychlovský, Bulíř, D. Špaček - J. Vlach, Jelínek (C), R. Pavlík - A. Dlouhý, Šír, Průžek. Trenér: Augusta.